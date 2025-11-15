Ουμτιτί: «Δεχθήκαμε 4 γκολ και είστε τόσο ήρεμοι; Κάπως έτσι έγιναν όλα στο 6-1 με την Παρί»

Ο 32χρονος παλαίμαχος αμυντικός, βρέθηκε σε ραδιοφωνική εκπομπή και ανέλυσε βήμα προς βήμα πώς η Μπαρτσελόνα έφτασε στην τεράστια remontada του 6-1 με την Παρί στη Βαρκελώνη το 2017.

Ο Σάμιουελ Ουμτιτί ανέφερε όλα όσα ειπώθηκαν μετά την συντριβή που είχε γνωρίσει η Μπαρτσελόνα στο πρώτο παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και πως όλα άλλαξαν στο τέλος.

«Θυμάμαι ο Λουίς Ενρίκε, με τον οποίο εμένα άλλαξε όλος ο τρόπος που έβλεπα το ποδόσφαιρο, να προετοιμάζει το πλάνο και να προσέχει κάθε λεπτομέρεια, σαν να παίζεις το παιχνίδι προτού καν γίνει αυτό. Θυμάμαι στ’ αποδυτήρια πριν τη ρεβάνς την απόλυτη ηρεμία σε πλήρη αντίθεση με όσα συμβαίνουν συνήθως στη Γαλλία. Σκεφτόμουν “έχουμε φάει 4 γκολ και είστε τόσο ήρεμοι όλοι;”.

Κατάλαβα στο γήπεδο ότι ο τρόπος που είχε επιλέξει η Παρί να εμφανιστεί ήταν τέτοιος απλά και μόνο για να υπερασπιστεί το αποτέλεσμα του πρώτου ματς. Δεν πρέσαρε κανείς τους. Αν το έκαναν, ίσως να ήταν διαφορετική η έκβαση του ματς. Ακόμα και τη στιγμή που ο Καβάνι έτρεξε μπροστά να πιέσει, άκουσε από τους υπόλοιπους να κάνει πίσω.

Ο κόουτς μάς είχε πει ότι ακόμα κι αν δεχθούμε γκολ, θα έχουμε μπροστά μας 2-3 λεπτά για να πετύχουμε εμείς δύο. Και γι’ αυτό σας λέω πως όσα είχε σχεδιάσει ο προπονητής, βγήκαν στο χορτάρι. Αν υπήρχε τότε VAR ίσως το ματς να μην ολοκληρωνόταν με το 6-1, ίσως ήμασταν και λίγο τυχεροί, αλλά εμείς πήραμε την τύχη με το μέρος μας. Η ρεβάνς εκείνη ήταν σαν όνειρο. Όλα όσα είχαμε ακούσει από τον Λουίς Ενρίκε, όλα βγήκαν στο χορτάρι».

sdna.gr