Κανείς απόλυτος, τέσσερις με δεκάρι

Με τις 10 πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος να έχουν ολοκληρωθεί, όλοι οι ποδοσφαιριστές της Πάφου αγωνίστηκαν έστω σε ένα παιχνίδι. Κανείς δεν έχει το απόλυτο σε λεπτά συμμετοχής, τέσσερις ωστόσο έχουν παίξει σε όλα τα παιχνίδια.

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο δείχνει πως εμπιστεύεται ολόκληρο το ρόστερ του, με τους ποδοσφαιριστές του να γνωρίζουν πως εάν δουλέψουν σκληρά, τότε δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από τον Ισπανό. Από εκεί και πέρα, συναντάμε τέσσερις παίκτες οι οποίοι έχουν αγωνιστεί και στα δέκα παιχνίδια έως τώρα στη σεζόν.

Ο λόγος για τους Ντομίνγκος Γκίνα, Μίσλαφ Όρσιτς, Βλαντ Ντράγκομιρ και Πέπε. Πρώτος σε λεπτά συμμετοχής είναι ο τελευταίος με 816 λεπτά. Περίπου 45 λιγότερα δηλαδή από το απόλυτο των 900. Δεύτερος είναι ο Ντράγκομιρ με 656 λεπτά, τρίτος ο Γκίνα με 614 και τέταρτος ο Όρσιτς με 584. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε πως υπάρχουν κι άλλοι παίκτες με λιγότερες από 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, οι οποίοι παρ' όλα αυτά έχουν περισσότερα λεπτά από τους προαναφερθέντες. Ο λόγος για τους Γκολντάρ (751), Σούνιτς (765), Μπρούνο (719).