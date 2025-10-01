Μετά την παρέλαση, έχει... καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (01/10)
Πλούσια δράση εντός και εκτός των τειχών, με ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
Cytavision Sports 1
19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Νέα Σαλαμίνα
Cytavision Sports 2
18:00 Eθνικός Λατσιών - ΑΕΛ
Cytavision Sports 3
19:45 Σεν Τζιλουά - Νιουκαστλ
22:00 Άρσεναλ - Ολυμπιακός
Cytavision Sports 4
17:00 Μπάσκετ: ΑΕΚ - Κεραυνός
19:45 Καραμπάχ - Κοπεγχάγη
22:00 Μπαρτσελόνα - Παρί ΣΖ
Cytavision Sports 5
09:00 Tένις: ΑΤΡ 500 – Beijing
22:00 Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision Sports 6
15:00 Youth League: Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν
19:00 Μπάσκετ: Ανόρθωση - Αμπσχερόν
22:00 Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους
Cytavision Sports 7
15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο
Cytavision Sports 8
17:00 Youth League: Μπαρτσελόνα - Παρί ΣΖ
22:00 Νάπολι - Σπόρτινγκ
Novasports Prime
20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Παρίς
Novasports 4
19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Νίνερς
Novasports 5
20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Ζαλγκίρις
Novasports 6
21:00 Μπάσκετ: Τρέντο - Μπουργκ
Novasports Start
21:00 Mπάσκετ: Βιλερμπάν – Βαλένθια