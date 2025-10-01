ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μετά την παρέλαση, έχει... καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (01/10)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μετά την παρέλαση, έχει... καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (01/10)

Πλούσια δράση εντός και εκτός των τειχών, με ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Cytavision Sports 1

19:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Νέα Σαλαμίνα

Cytavision Sports 2

18:00 Eθνικός Λατσιών - ΑΕΛ

Cytavision Sports 3

19:45 Σεν Τζιλουά - Νιουκαστλ

22:00 Άρσεναλ - Ολυμπιακός

Cytavision Sports 4

17:00 Μπάσκετ: ΑΕΚ - Κεραυνός

19:45 Καραμπάχ - Κοπεγχάγη

22:00 Μπαρτσελόνα - Παρί ΣΖ

Cytavision Sports 5

09:00 Tένις: ΑΤΡ 500 – Beijing

22:00 Μονακό - Μάντσεστερ Σίτι

Cytavision Sports 6

15:00 Youth League: Λεβερκούζεν - Αϊντχόφεν

19:00 Μπάσκετ: Ανόρθωση - Αμπσχερόν

22:00 Βιγιαρεάλ - Γιουβέντους

Cytavision Sports 7

15:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:00 Ντόρτμουντ - Μπιλμπάο

Cytavision Sports 8

17:00 Youth League: Μπαρτσελόνα - Παρί ΣΖ

22:00 Νάπολι - Σπόρτινγκ

Novasports Prime

20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Παρίς

Novasports 4

19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Νίνερς

Novasports 5

20:30 Μπάσκετ: Μονακό - Ζαλγκίρις

Novasports 6

21:00 Μπάσκετ: Τρέντο - Μπουργκ

Novasports Start

21:00 Mπάσκετ: Βιλερμπάν – Βαλένθια

 

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θα ήταν ένα καλό... γιατρικό στην ΑΕΛ στο ντεμπούτο Μαρτίνς

ΑΕΛ

|

Category image

Σε εννιά αγώνες έχει συμμετοχή σε 20 γκολ o απίστευτος Χάρι Κέιν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς φόβο αλλά με πάθος και την παράδοση στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Εκδίδονται τα πρώτα τρία εισιτήρια για τους «16»

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μετά την παρέλαση, έχει... καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού της Τετάρτης (01/10)

TV

|

Category image

Απρόοπτο με Φαμπιάνο και αμφίβολος για τη «μάχη» με Μάιντς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Η πεντάρα της Μπάγερν στο πρώτο ιστορικό της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Γκολντάρ: «Με μισή ευκαιρία έβαζαν δύο γκολ»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Καρσέδο: «Μπάγερν η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, προσπαθήσαμε...»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα αποτελέσματα στο Champions League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το καθάρισαν μέχρι το 34΄ οι Βαυαροί

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Ολυμπιακός απέδρασε από τη Βιτόρια!

EUROLEAGUE

|

Category image

Άνετος κι ωραίος ο Παναθηναϊκός!

EUROLEAGUE

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτο σουτ ο Όρσιτς, γκολ η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έκανε τη δουλειά η Ανατολού Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη