Ξέσπασμα από Βεζένκοφ: «Τη μία είσαι Θεός, την άλλη δεν κάνουν όλοι»

Ξέσπασμα του αγανακτισμένου Σάσα Βεζένκοφ στην κάμερα της ΕΡΤ, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 88-64 επί του Προμηθέα, για τα όσα συνέβησαν μετά την ήττα των «ερυθρόλευκων» από την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο 30χρονος σχολίασε χαρακτηριστικά πώς «Όποιος θέλει να πει κάτι, να προσέχει το πως. Γιατί οι κατάρες και όλα αυτά που δεχόμαστε είναι πολλά», ενώ στάθηκε στην υγεία των αθλητών που προέχει, αναφερόμενος φυσικά και στον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Υπάρχει πολλή φασαρία εκτός της ομάδας. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Ήταν μία κακή ήττα στο Μιλάνο, το γνωρίζουμε. Όπως είναι η Ευρωλίγκα την μία εβδομάδα μπορεί να είσαι θεός και την άλλη να μην κάνουν όλοι. Θα αρκεστώ στο ότι όσο με πιστεύουν οι συμπαίκτες μου, ο οργανισμός του Ολυμπιακού και εγώ ο ίδιος με την δουλειά που έχω κάνει, θα συνεχίσω να παίρνω αυτά τα σουτ και είμαι βέβαιος την επόμενη φορά θα μπει. Ήταν μία κακή ήττα. Δεν κρυβόμαστε από τις ευθύνες. Είναι Νοέμβριος. Καταλαβαίνω τις προσδοκίες του κόσμου. Η ομάδα φτιάχτηκε για να κερδίσει την Ευρωλίγκα και η εικόνα δεν ήταν αυτή που εμείς θέλαμε.

Είμαστε έμπειροι να απομονώσουμε τον θόρυβο, να δουλέψουμε, να μείνουμε μαζί και να κερδίσουμε παιχνίδια που θα φτιάξουν την βαθμολογική κατάταξη και την ψυχολογία. Ζούμε σε μία κοινωνία λίγο περίεργη. Όποιος θέλει να πει κάτι, να προσέχει το πως. Γιατί οι κατάρες και όλα αυτά που δεχόμαστε είναι πολλά. Μένουμε στη δουλειά μας. Η Ευρωλίγκα είναι μεγάλη και είναι Νοέμβριος. Όλα καλά. Μαθαίνουμε. Η εικόνα προβλημάτισε, θα δουλέψουμε και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο 14 Νοεμβρίου.

Σήμερα ξέραμε ότι ερχόμαστε από ταξίδι, ήττα. Θέλαμε ένα καλό ματς για την ψυχολογία και τον ρυθμό. Προσεγγίσαμε το ματς καλά. Σίγουρα έλειπε ο Γκρέι, που είναι η δύναμη της Πάτρας στο σκοράρισμα. Κάναμε τη δουλειά μας, ακόμα μία νίκη στο πρωτάθλημα και να προετοιμαστούμε για το Παρίσι.

Ταλαντούχα ομάδα η Παρί, καλή ομάδα. Κάνει ζημιές. Για να κερδίσεις πρέπει να ματσάρεις την ενέργειά τους, τον ρυθμό και θα είμαστε έτοιμοι.

Το πιο σημαντικό είναι η υγεία ενός αθλητή. Όλων των ανθρώπων. Είμαστε με τον Έβανς. Μόνο ο ίδιος και η οικογένειά του καταλαβαίνουν τι περνάνε. Οι υπόλοιποι τον στηρίζουμε, τον περιμένουμε κοντά μας. Είμαστε δίπλα του και τον αγαπάμε πολύ».