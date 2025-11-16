Nικητής ο Μπετζέκι στον τελευταίο αγώνα του MotoGP, 1-2 για την Aprilia

Ο Ιταλός, που εκκίνησε από την πολ ποζίσιον, άντεξε την πίεση του Ισπανού για να σημειώσει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και την τρίτη της χρονιάς, ενώ ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου για τη VR46 Ducati – καταφέρνοντας να κρατήσει το σερί των βάθρων για το Borgo Panigale.

Με τη νίκη του Φερνάντεζ στο GP της Αυστραλίας, αυτή ήταν η 3η νίκη της Aprilia στους τέσσερις τελευταίους αγώνες, που δίνει στην ιταλική εταιρεία αρκετή αισιοδοξία (και στη Ducati “τροφή για σκέψη”) ενόψει της επόμενης σεζόν.

Σε ένα απρόοπτο πριν καν σβήσουν τα κόκκινα φώτα, ο Φράνκο Μορμπιντέλι χτύπησε απροσεκτα στη Honda του Αλέις Εσπαργκαρό τη στιγμή που οι αναβάτες παρέτασσαν τις μοτοσικλέτες τους στη σειρά της εκκίνησης.

Ο Εσπαργκαρό κατάφερε να εκκινήσει, έστω και με μέρος της μοτοσικλέτας του κατεστραμμένο, αλλά η Ducati του Μορμπιντέλι απομακρύνθηκε άμεσα. Μπήκε προσωρινά στον αγώνα με τη δεύτερη μοτοσικλέτα, όμως, με τραυματισμένο χέρι, ο Ιταλός εγκατέλειψε.

Στην εκκίνηση, ο poleman Μπετζέκι έφυγε μπροστά, με τον νικητή του sprint, Άλεξ Mάρκεζ, να ακολουθεί με τη Gresini Ducati. Ο Ιταλός δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία, αλλά είχε διαφορετικούς αντιπάλους σε διαφορετικά σημεία ενός αγώνα απαιτητικού σε διαχείριση ελαστικών.

Ο Μάρκεζ έδειξε πως μπορούσε να πιέσει τον Μπετζέκι στο πρώτο δεκάλεπτο, όμως στη συνέχεια υποχώρησε, επιτρέποντας στον Φερνάντεζ να αναλάβει το κυνήγι της κορυφής. Ο Ισπανός, παρότι είχε χάσει τον αγώνα της Πορτογαλίας λόγω αδιαθεσίας μετά την πτώση του στις δοκιμές, ανέκαμψε εντυπωσιακά: ξεκίνησε την επίθεση από τον πρώτο γύρο, πέρασε δεύτερος στον ενδέκατο και παρέμεινε σταθερά μέσα στο δευτερόλεπτο από τον Μπετζέκι μέχρι τον τερματισμό – αλλά χωρίς να μπορέσει να τον απειλήσει ουσιαστικά.

Πιο πίσω, σε μια όμορφη μάχη τους οι Ντι Τζιαναντόνιο και Πέδρο Ακόστα αντάλλαξαν αρκετές φορές θέσεις και πέρασαν αμφότεροι τον Μάρκεζ, που έχανε την απόδοσή του γύρο με τον γύρο. Ο Ιταλός της VR46 εντέλει είχε περισσότερα αποθέματα στο τέλος, εξασφαλίζοντας το τελευταίο σκαλί του βάθρου.

Ο Φερμίν Αλντεγκέρ πέρασε επίσης τον Μάρκεζ στους τελευταίους γύρους, φέρνοντας μια μάλλον απογοητευτική ολοκλήρωση της χρονιάς για τη Gresini, με την πέμπτη και έκτη θέση.

Για τον Φραντσέσκο Μπανιάια, η σεζόν τελείωσε όπως ακριβώς κύλησε: άσχημα και απογοητευτικά, καθώς στον πρώτο γύρο έπεσε και εγκατέλειψε μετά από επαφή με τον Ζοάν Ζαρκό. Όσο για τον Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), ο πρωταθλητής -χωρίς να έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του- εγκατέλειψε στο μέσον του αγώνα για να προστατεύσει τη φυσική του κατάσταση ενόψει των καθιερωμένων δοκιμών της Τρίτης, στην ίδια πίστα.

