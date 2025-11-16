Το αμυντικό χάος του Φλικ «πληγώνει» την Μπαρτσελόνα

Ήταν 30 του περασμένου Απρίλη, όταν η Μπαρτσελόνα υποδεχόταν την Ίντερ στον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς του Champions League. Κόντρα στα προγνωστικά, οι «νερατζούρι» φεύγουν αλώβητοι από τη Βαρκελώνη. Το 3-3 του «Μονζουίκ» δίνει σκυτάλη στο ακόμη πιο συναρπαστικό 4-3 του «Μεάτσα». Στο φινάλε των δύο συγκλονιστικών αγώνων, η ομάδα του Ιντζάγκι προκρίνεται στον τελικό του Μονάχου. Ότι συνέβη εκεί δεν έχει σημασία, αφού παίκτες, Φλικ, Λαπόρτα και ολόκληρος ο οργανισμός της Μπαρτσελόνα αναζητούσε την αιτία της αποτυχίας.

Επτά γκολ παθητικό σε 210 λεπτά αγώνα είναι η προφανής εξήγηση. Οι θριαμβευτές και ο πανούργος Ιταλός προπονητής επένδυσαν στη μεγαλύτερη αδυναμία του αντιπάλου. Το αμυντικό χάος. Αυτό που προκύπτει όταν μία ομάδα δεν έχει δουλέψει το αμυντικό τρανζίσιον ή ακόμη χειρότερα είναι αφελής. Μάλλον το δεύτερο ίσχυε και εξακολουθεί να ισχύει στην περίπτωση της Μπαρτσελόνα, διότι αποδεδειγμένα ο Χάνσι Φλικ επιμένει στο πρέσινγκ στο μισό του αντιπάλου, θεωρεί ότι «θα σκοράρω περισσότερα από όσα θα δεχθώ». Η συγκεκριμένη νοοτροπία στερεί βαθμούς και όπως αποδείχθηκε τίτλους.

ο ενδιαφέρον είναι στα γκολ υπέρ/κατά. Καλύτερη επίθεση με 32 γκολ ενεργητικό, πέμπτη καλύτερη άμυνα με 15 γκολ παθητικό σε 12 αγώνες. Ίδια αναλογία και στο Champions League. 12 γκολ υπέρ και επτά κατά σε μόλις τέσσερις αγωνιστικές της League Phase. Οι συμμετέχοντες εδώ είναι σαφώς ποιοτικότεροι, γι’ αυτό και η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην διόλου τιμητική 11η θέση. Ρεκόρ δύο νικών, μίας ισοπαλίας και μίας ήττας.

Η βαθμολογία και τα γκολ λένε την αλήθεια. Όσο ο Φλικ δεν συμμαζεύει αμυντικά τους πρωταθλητές Ισπανίας, τόσο θα θέτει σε κίνδυνο νέους τίτλους. Πώς όμως είναι εκτεθειμένη η ομάδα του 60χρονου κόουτς; Ο φορ, οι δύο εξτρέμ, ο επιτελικός μέσος και οι δυο χαφ πιέζουν ασφυκτικά και εμποδίζουν το build – up από τον αντίπαλο κίπερ. Παράλληλα, η τετράδα της άμυνας τοποθετείται στη μεσαία γραμμή. Προκύπτει αρχικά κενό μεταξύ μέσων και αμυντικών. Μία καλή κυκλοφορία της μπάλας διασπά το πρέσινγκ και μία μπαλιά στον χώρο δημιουργεί έξτρα κενό μισού γηπέδου! Ο εξτρέμ φεύγει στην πλάτη των Μπαλντέ, Γκαρθία, Κουμπαρσί και Κουντέ πασάρει στον ολομόναχο σέντερ φορ και η ζημιά γίνεται.

Παραδείγματα; Εσχάτως η Μπριζ σκόραρε τρεις φορές αντιστοίχως και η Θέλτα δύο. Γενικότερα η «Μπάρτσα» μετράει μόλις τρία clean sheets σε 16 αγώνες, σε έξι από τους οποίους έχει δεχθεί περισσότερα από δύο γκολ! Βέβαια η ανάγνωση εδώ μπορεί να είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο Φλικ και δεν πρόκειται να αλλάξει. Ανατρέχοντας πίσω στο 2020 και τον αξέχαστο προημιτελικό του Champions League του κορωνοϊού, ο Γερμανός είχε συνθλίψει τη νυν του ομάδα. Το τελικό 8-2 διαμορφώθηκε χάρη στην ασυναγώνιστη επιθετική λειτουργία των «Βαυαρών» και το ασφυκτικό πρέσινγκ. Μάλιστα τα δύο τέρματα που δέχθηκε η μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι copy paste αυτών που δέχεται σήμερα η Μπαρτσελόνα.

Άλλα τα «όπλα» τότε, άλλες οι προσωπικότητες και η εμπειρία. Πολύ πιο ισορροπημένο και κοντρολαρισμένο το ρόστερ της Μπάγερν, άπειρπο, λιγότερο αφοσιωμένοι στο τακτικό πλάνο και με άγνοια κινδύνου οι παίκτες του ρόστερ που διαχειρίζεται τώρα στη «Θιουτάτ Εσπορτίβα». Η ζυγαριά είναι κάπου στη μέση. Με τα θετικά και αρνητικά, η Μπαρτσελόνα του Φλικ πανηγύρισε νταμπλ, έφτασε πέρυσι ως τα ημιτελικά του Champions League. «Λαβωμένη» φέτος από πολλούς τραυματισμούς βασικών ποδοσφαιριστών παρουσιάζει αστάθεια στην απόδοσή της και δικαιολογημένα άπαντες στρέφονται στις αδυναμίες. Αν φτάσει σε επιτυχίες ξανά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το αν ο Φλικ βρει την απαραίτητη ισορροπία σε άμυνα και επίθεση.

