Οι Παλαιστίνιοι ποδοσφαιριστές έστειλαν μήνυμα ειρήνης από το Μπιλμπάο

Σε μια «αποστολή για την ειρήνη» στο Μπιλμπάο, οι Παλαιστίνιοι ποδοσφαιριστές, εκπρόσωποι ενός αθλήματος που έχει πληγεί από δύο χρόνια σύγκρουσης στην Γάζα, ηττήθηκαν με 3-0 το βράδυ του Σαββάτου (15/11) από την ομάδα της «Χώρας των Βάσκων» σε έναν συμβολικό αγώνα, τον πρώτο της χώρας τους στην Ευρώπη.

Μόνο ένας νικητής θα μπορούσε να υπάρξει. Και από αθλητικής άποψης, είναι αρκετά λογικό να είναι η ομάδα των Βάσκων, που αποτελείται κυρίως από παίκτες της πρώτης κατηγορίας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Αλλά οι παίκτες των δύο ομάδων, ενωμένοι από μια ανεκπλήρωτη αναζήτηση ανεξαρτησίας, γιόρτασαν δίπλα-δίπλα και αγκαλιασμένοι, στο γήπεδο του Σαν Μαμές, μπροστά σε περισσότερους από 50.000 θεατές.

Και η συναισθηματικά φορτισμένη βραδιά τελείωσε όπως άρχισε, με ένα σαφές μήνυμα: η Χώρα των Βάσκων υποστηρίζει και θα υποστηρίζει πάντα την Παλαιστίνη. Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ένα πανό που αναρτήθηκε στις διαφημιστικές πινακίδες στο στάδιο της Αθλέτικ Μπιλμπάο συνόψιζε την αναζήτηση της παλαιστινιακής εθνικής ομάδας, την οποία ακολούθησε μια ομάδα του AFP καθώς προετοιμαζόταν για αυτόν τον συμβολικό αγώνα: «Αξιοπρέπεια, ελευθερία, ειρήνη».

«Είναι δύσκολο να προπονείς όταν η μητέρα σου ζει σε μια αυτοσχέδια σκηνή. Κατάγομαι από την Γάζα. Χάσαμε σχεδόν 200 άτομα στην οικογένειά μου. Το σπίτι μου καταστράφηκε», δήλωσε στο AFP ο προπονητής Εχάμπ Αμπού Τζαζάρ και πρόσθεσε: «Αλλά το να εκπροσωπείς την Παλαιστίνη είναι η μεγαλύτερη τιμή που υπάρχει».

Σε αντίθεση με τον προπονητή τους, οι περισσότεροι από τους Παλαιστίνιους ποδοσφαιριστές δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στην Λωρίδα της Γάζας. Παίζουν στο Κατάρ, στην Χιλή, στην Ισλανδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά είναι οι εκπρόσωποι της μικρής περιοχής που καταστράφηκε από δύο χρόνια πολέμου, που πυροδοτήθηκε ως απάντηση στις αιματηρές επιθέσεις που διέπραξε το ισλαμιστικό κίνημα της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε, δεν υπάρχει πρωτάθλημα, δεν λειτουργούν σύλλογοι και εκατοντάδες αθλητές έχουν τραυματισθεί ή σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένου του πιο διάσημου παίκτη της χώρας, του 41χρονου Σουλεϊμάν Αλ-Ομπέιντ, με το προσωνύμιο ο «Παλαιστίνιος Πελέ».

«Από την πρώτη ημέρα, στοχοποίησαν τον αθλητισμό. Κατέστρεψαν όλες τις υποδομές στην Γάζα, συνολικά 289 εγκαταστάσεις», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου Τζιμπρίλ Ρατζούμπ και συνέχισε: «Περίπου 1.100 αθλητές, προσωπικό, προπονητές και διαιτητές έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού μας (σ.σ. Αλ-Ομπέιντ). Χιλιάδες έχουν τραυματισθεί και εκατοντάδες άλλοι αγνοούνται. Το Ισραήλ θα πρέπει να τιμωρηθεί», λέει ο 72χρονος ηγέτης, ο οποίος είναι επίσης γενικός γραμματέας της Φατάχ, του κόμματος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ο Εχάμπ Αμπού Τζαζάρ, φορώντας ένα κεφίγιε (σ.σ. παραδοσιακό αραβικό μαντήλι) στο λαιμό του, προσθέτει: «Είμαστε εδώ σε μια αποστολή. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στον κόσμο: ο παλαιστινιακός λαός αξίζει να ζει με αξιοπρέπεια. Η κατοχή πρέπει να τελειώσει, αυτός ο πόλεμος και αυτή η γενοκτονία πρέπει να τελειώσουν. Ο θάνατος συνεχίζει να πλήττει την Γάζα, όπως και ο λιμός. Και δεν υπάρχει καταφύγιο», ισχυρίζεται, παρά την εύθραυστη εκεχειρία που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου.

Ελπίζει, όπως και οι παίκτες του, ότι αυτός ο αγώνας, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα», θα αυξήσει την πίεση στη διεθνή κοινότητα για διαρκή ειρήνη και αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης.

«Αυτό είναι το πιο σημαντικό: να δώσεις φωνή στους Παλαιστίνιους που δεν έχουν και να συγκεντρώσεις χρήματα για να βοηθήσεις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν πολύ, ειδικά στην ανοικοδόμηση νοσοκομείων, στην παροχή φαρμάκων κ.λπ.», λέει ο Γιασέρ Χαμέντ, ο οποίος γεννήθηκε στο Μπιλμπάο, έπαιξε στις ακαδημίες της Αθλέτικ και αγωνίζεται στο Κατάρ.

Ο Παλαιστίνιος αμυντικός, ο οποίος μιλά βασκικά και ισπανικά, θεωρεί τον εαυτό του «τυχερό» που μπορεί να συνεχίσει να βγάζει τα προς το ζην από το πάθος του «ενώ κάποιοι Παλαιστίνιοι πεθαίνουν από την πείνα».

«Σε κάνει να απολαμβάνεις κάθε γεύμα και όλα τα μικρά πράγματα που οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν στην καθημερινότητά τους», τονίζει και προσθέτει:. «Έχουμε αυτήν την ευθύνη να φέρουμε λίγη χαρά στους συμπατριώτες μας που υποφέρουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει και η Παλαιστίνη πρέπει επιτέλους να είναι ελεύθερη».

Ο συμπαίκτης του, Αχμάντ Αλκάκ, γεννημένος στις Ηνωμένες Πολιτείες από Παλαιστίνιους γονείς, θέλει να πιστεύει ότι οι αγώνες εναντίον των εθνικών ομάδων των Βάσκων και της Καταλονίας (σ.σ. την Τρίτη 18/11 στην Βαρκελώνη) μπορούν να «ανοίξουν τα μάτια του κόσμου» για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα.

«Δεν είμαστε πολιτικοί, αλλά ως παίκτες, δίνουμε στους ανθρώπους κάτι για να κρατηθούν. Με όλα όσα περνούν, τους δίνει μια αχτίδα ελπίδας», εξηγεί ο 23χρονος άσος και συνεχίζει: «Ακόμη κι εάν το αποτέλεσμα είναι μια ήττα, όπως εναντίον της Μαλαισίας ή της Αλγερίας. Θα το ξεπεράσουμε. Είναι στα γονίδιά μας να ξανασηκωνόμαστε πάντα όταν πέφτουμε».

