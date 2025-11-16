ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάρτι με εννιά γκολ για την Πορτογαλία, πλέι οφ στο... 90+6' η Ιρλανδία

Φοβερό φινάλε στον 6ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Η Πορτογαλία δεν είχε στη διάθεσή της τον αρχηγό της κόντρα στην Αρμενία, Κριστιάνο Ρονάλντο, λόγω της αποβολής του στο ματς κόντρα στην Ιρλανδία, ωστόσο δεν αντιμετώπισε κανένα θέμα κόντρα στην Αρμενία, την οποία συνέτριψε με 9-1, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του έκτου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Έτσι, κατέκτησε την πρώτη θέση του ομίλου με 13 βαθμούς και ρεκόρ τεσσάρων νικών, μίας ισοπαλίας και μίας ήττας και “έκλεισε” το εισιτήριό της για την διοργάνωση που θα γίνει το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Τον χορό των τερμάτων για τους γηπεδούχους άνοιξε μόλις στο 7ο λεπτό ο Βέιγκα, με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν γρήγορα με τον Σπερτσιάν στο 18′.

Ωστόσο, μάλλον αυτό το γκολ… εκνεύρισε την ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, η οποία μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, πέτυχε άλλα τέσσερα γκολ με τους Γκονζάλο Ράμος, Ζοάο Νέβες και Μπρούνο Φερνάντες να φτάνουν το δείκτη του σκορ στο 5-1.

Οι Πορτογάλοι δεν σταμάτησαν ούτε στην επανάληψη, καθώς ο Φερνάντες με δύο γκολ στο 51′ και το 72′, σημείωσε το προσωπικό του χατ-τρικ, ενώ ο Νέβες… αντέγραψε τα κατορθώματα του συμπατριώτη του, πετυχαίνοντας κι αυτός με τη σειρά του το τρίτο του τέρμα στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Κονσεϊσάο στο 90+2′, σημειώνοντας το ένατο τέρμα της ομάδας του, η οποία έβγαλε αντίδραση, μετά από την εκτός έδρας ήττα από την Ιρλανδία με 2-0.

Πέταξε εκτός Μουντιάλ την Ουγγαρία και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs η Ιρλανδία

Αδιανόητα πράγματα συνέβησαν στη Βουδαπέστη στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής μεταξύ Ουγγαρίας και Ιρλανδίας, καθώς σε ένα ματς-ροντέο, στο οποίο αρκούσε ο βαθμός της ισοπαλίας στους γηπεδούχους για να πάρουν το εισιτήριο για τα playoffs του Μουντιάλ 2026, το γκολ του Τρόι Πάροτ στο 90+6′, έδωσε τη νίκη με 2-3 στους φιλοξενούμενους, οι οποίοι ολοκλήρωσαν μία επική ανατροπή.

Οι Ούγγροι προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό με το γκολ του Λούκατς, όμως οι Ιρλανδοί ισοφάρισαν με τον επιθετικό της Αλκμάαρ στο 15′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Στο 37′ ο Βάργκα έβαλε ξανά μπροστά την ομάδα του με όμορφο τελείωμα για το 2-1, σκορ το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και το 80ο λεπτό της αναμέτρησης.

 

Τα αποτελέσματα του 6ου ομίλου:

Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3

Πορτογαλία – Αρμενία 9-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Πορτογαλία 13

Ιρλανδία 10

Ουγγαρία 8

Αρμενία 3

 

 

Πηγή: sport24.gr

 

