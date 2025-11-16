ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

To «πρέπει» για την goal-line technology

Με το goal-line technology θα κοβόταν η όποια συζήτηση όπως τη φάση στο Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ

Στο Ομόνοια-ΑΠΟΕΛ έγινε μία φάση που αν είχαμε το goal-line technology, θα «κοβόταν» η όποια συζήτηση είχε να κάνει με το αν πέρασε ή όχι μπάλα τη γραμμή.

Ο Σεμέδο πλάσαρε και αφού η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, διώχθηκε από τον Σταφυλίδη.

Και ξεκίνησε μία συζήτηση γιατί δεν υπάρχει αυτό το βοηθητικό εργαλείο στο πρωτάθλημά μας. Η ΚΟΠ σημειώνει πως είναι ακριβό και δεν υπάρχουν οι υποδομές ώστε να μπει σε όλα τα γήπεδα.

Όμως, για μία χώρα που στη βαθμολογία της UEFA φλερτάρει με την 15η θέση, «πρέπει» να υπάρχει και επιβάλλεται να βρεθούν οι πόροι και να μην υπάρχει αυτή η συζήτηση κάθε τρεις και λίγο.

