«Επιστρέφει στις προπονήσεις την Τρίτη ο Τζαμπάρι Πάρκερ»

«Επιστρέφει στις προπονήσεις την Τρίτη ο Τζαμπάρι Πάρκερ»

Ο Τζαμπάρι Πάρκερ επιστρέφει στο Βελιγράδι και την Τρίτη (18/11) αναμένεται να συμμετάσχει κανονικά στις προπονήσεις της Παρτιζάν.

Όπως αναφέρει το «Mozzart Sport», ο Αμερικανός άσος, που ταξίδεψε εσπευσμένα για τις ΗΠΑ, θα επιστρέψει στη Σερβία και την Τρίτη θα μπει στις προπονήσεις της Παρτιζάν.

Έτσι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα μπορεί να υπολογίζει κανονικά στις υπηρεσίες του Τζαμπάρι Πάρκερ για το παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (21/11, 21:30) για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

sdna.gr 

