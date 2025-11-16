Η διαιτησία Φελλά και η προκατάληψη

Τον Κωνσταντίνο Φελλά, διαιτητή στο Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ, δεν τον γνωρίζω, ούτε καν την πόλη καταγωγής του δεν γνωρίζω.

Αυτό που ξέρω είναι ότι ο εν λόγω διαιτητής πραγματοποίησε μια πολύ καλή διαιτησία και αδικήθηκε από τις κριτικές που ακολούθησαν από το φίλαθλο κοινό. Ο Ηρακλής Τσίκινης, πρώην Ελλαδίτης διαιτητής και τώρα σχολιαστής φάσεων, δήλωσε στο kerkida για τον Κωνσταντίνο Φελλά: «Νομίζω το... αστυνόμευσε (το λέω λόγω του επαγγέλματός του) πολύ καλά το παιχνίδι. Καλά έκαναν και έβαλαν Κύπριο διαιτητή σε αυτό το παιχνίδι. Πήγε πολύ καλά. Μπράβο στον διαιτητή και όλη την διαιτητική ομάδα!»

Από τον κ. Τσίκινη λέχθηκε η πραγματική αλήθεια. Από το φίλαθλο κοινό δεν περίμενα να εκθειάσει τη διαιτησία καθώς σε βάρος των Κυπρίων διαιτητών επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια η προκατάληψη που τα χαλά όλα. Και βέβαια, από τότε που ξεκίνησαν να έρχονται οι ξένοι διαιτητές, δεν σημαίνειι ότι λύθηκε το πρόβλημα. Είναι ξένοι και ο κόσμος τους αποδέχεται και με τα λάθη τους, φτάνει που είναι ξένοι! Τονίζω ότι πολλές φορές είδαμε πολύ σοβαρά λάθη από τους ξένους, πιο σοβαρά και από αυτά των δικών μας!

Για να πω την αλήθεια, με τον συνδυασμό Κύπριου διαιτητή και ξένου στο VAR, φεύγει η προκατάληψη και όλα κυλούν ομαλά, ανεξάρτητα από τις απόψεις κάποιων. Κι επιτέλους κάποτε θα πρέπει να δεχθούμε ότι η Κύπρος δεν έχει τόση οικονομική δύναμη ώστε σε κάθε αγωνιστική να φέρνει ξένους διαιτητές. Είναι καιρός πλέον να επιμένουμε με τους δικούς μας και τη βοήθεια των ξένων στο VAR. Σε βάθος χρόνου ίσως αυτό λειτουργήσει καλύτερα...