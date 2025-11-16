Χωρίς Παυλίδη και Γιαννούλη κόντρα στη Λευκορωσία η Εθνική Ελλάδος

Μετά την σημαντική, για το γόητρο της, νίκη επί της Σκωτίας, η Εθνική ομάδα, στρέφει την προσοχή της στο τελευταίο ματς, των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αντίπαλο τη Λευκορωσία.

Η «γαλανόλευκη» προπονήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ρέντη, με τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο χθεσινό ματς να κάνουν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, πάρθηκε η απόφαση να μην ακολουθήσουν την αποστολή στην Ουγγαρία, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς δεν υπάρχει λόγος να παρθεί κάποιο ρίσκο, μιας και δεν υπάρχει σημαντικό διακύβευμα. Ο στράικερ της Μπενφίκα, που αντικαταστάθηκε από τον Τεττέη στο χθεσινό ματς, υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία δεν έδειξε κάτι σοβαρό, παρά μόνο μια τενοντίτιδα.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας αναχωρεί στις 17:30 για την Ουγγαρία, με τον Τάσο Μπακασέτα, να μην ακολουθεί την ομάδα, ελέω της αποβολής του, ενώ να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρξει κάποια επιπλέον κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

