Χωρίς Παυλίδη και Γιαννούλη κόντρα στη Λευκορωσία η Εθνική Ελλάδος

Χωρίς Παυλίδη και Γιαννούλη κόντρα στη Λευκορωσία η Εθνική Ελλάδος

Χωρίς τον Βαγγέλη Παυλίδη, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα, αλλά και τον Δημήτρη Γιαννούλη, θα ταξιδέψει η Εθνική στην Ουγγαρία για το ματς με τη Λευκορωσία.

Μετά την σημαντική, για το γόητρο της, νίκη επί της Σκωτίας, η Εθνική ομάδα, στρέφει την προσοχή της στο τελευταίο ματς, των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με αντίπαλο τη Λευκορωσία.

Η «γαλανόλευκη» προπονήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Ρέντη, με τους παίκτες που αγωνίστηκαν στο χθεσινό ματς να κάνουν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ακολούθησαν κανονικό πρόγραμμα.

Μετά το τέλος της προπόνησης, πάρθηκε η απόφαση να μην ακολουθήσουν την αποστολή στην Ουγγαρία, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Δημήτρης Γιαννούλης, καθώς δεν υπάρχει λόγος να παρθεί κάποιο ρίσκο, μιας και δεν υπάρχει σημαντικό διακύβευμα. Ο στράικερ της Μπενφίκα, που αντικαταστάθηκε από τον Τεττέη στο χθεσινό ματς, υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία δεν έδειξε κάτι σοβαρό, παρά μόνο μια τενοντίτιδα.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας αναχωρεί στις 17:30 για την Ουγγαρία, με τον Τάσο Μπακασέτα, να μην ακολουθεί την ομάδα, ελέω της αποβολής του, ενώ να σημειωθεί ότι δεν θα υπάρξει κάποια επιπλέον κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ελλαδα

