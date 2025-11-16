ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ενδιαφέρον από σπουδαίες ομάδες για τον Μουζακίτη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ενδιαφέρον από σπουδαίες ομάδες για τον Μουζακίτη

Από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης

Ένα 24ωρο μετά το σπουδαίο και ιστορικό επίτευγμα του Χρήστου Μουζακίτη με την κατάκτηση του βραβείου «Golden Boy Web», ο νεαρός μέσος βλέπει το όνομά του να «παίζει» σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών κλαμπ από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου!

Συγκεκριμένα, τέσσερις ομάδες από την Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον νεαρό διεθνή. Ο λόγος για την Άρσεναλ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Άστον Βίλα, αλλά και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, να μπαίνει και εκείνη με τη σειρά της στη λίστα για τον «Μούζα»!

Μάλιστα, ο εν λόγω δημοσιογράφος τονίζει στο ρεπορτάζ του ότι οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Φέτος, ο Μουζακίτης αριθμεί 13 συμμετοχές και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες, ενώ, με την πρώτη ομάδα του συλλόγου έχει καταγράψει συνολικά 49 συμμετοχές με 2 τέρματα και 6 τελικές πάσες.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πρώτα ο Κωστή, μετά ο Αυγουστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας»

Τένις

|

Category image

Ο Ρουίθ έδωσε συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεχώρισε πέρσι, το κάνει και φέτος

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ξέσπασμα από Βεζένκοφ: «Τη μία είσαι Θεός, την άλλη δεν κάνουν όλοι»

EUROLEAGUE

|

Category image

Πάρτι με εννιά γκολ για την Πορτογαλία, πλέι οφ στο... 90+6' η Ιρλανδία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό κι έκτη διαδοχική νίκη για τον Κεραυνό

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ενδιαφέρον από σπουδαίες ομάδες για τον Μουζακίτη

Ελλάδα

|

Category image

To «πρέπει» για την goal-line technology

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Nικητής ο Μπετζέκι στον τελευταίο αγώνα του MotoGP, 1-2 για την Aprilia

AUTO MOTO

|

Category image

Iστορική στιγμή: Επιστρέφει στο Ισραήλ η Χάποελ Ιερουσαλήμ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η διαιτησία Φελλά και η προκατάληψη

Απόψεις

|

Category image

Ρεκόρ συμμετοχών και προσέλευσης θεατών στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Επιστρέφει στις προπονήσεις την Τρίτη ο Τζαμπάρι Πάρκερ»

EUROLEAGUE

|

Category image

Το αμυντικό χάος του Φλικ «πληγώνει» την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη