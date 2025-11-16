Ενδιαφέρον από σπουδαίες ομάδες για τον Μουζακίτη

Ένα 24ωρο μετά το σπουδαίο και ιστορικό επίτευγμα του Χρήστου Μουζακίτη με την κατάκτηση του βραβείου «Golden Boy Web», ο νεαρός μέσος βλέπει το όνομά του να «παίζει» σε διάφορα μεταγραφικά σενάρια!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ο 18χρονος χαφ του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών κλαμπ από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου!

Συγκεκριμένα, τέσσερις ομάδες από την Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον νεαρό διεθνή. Ο λόγος για την Άρσεναλ, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την Άστον Βίλα, αλλά και τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, να μπαίνει και εκείνη με τη σειρά της στη λίστα για τον «Μούζα»!

Μάλιστα, ο εν λόγω δημοσιογράφος τονίζει στο ρεπορτάζ του ότι οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή.

Φέτος, ο Μουζακίτης αριθμεί 13 συμμετοχές και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους Πειραιώτες, ενώ, με την πρώτη ομάδα του συλλόγου έχει καταγράψει συνολικά 49 συμμετοχές με 2 τέρματα και 6 τελικές πάσες.

Πηγή: sport-fm.gr