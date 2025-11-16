Iστορική στιγμή: Επιστρέφει στο Ισραήλ η Χάποελ Ιερουσαλήμ!

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε πως η αναμέτρηση με τη Βενέτσια για την 9η αγωνιστική του Eurocup θα διεξαχθεί στο Ισραήλ!

Ιστορική στιγμή, αφού η Χάποελ Ιερουσαλήμ με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως η αναμέτρηση κόντρα στην ιταλική ομάδα θα διεξαχθεί στο Ισραήλ στις 4 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για το πρώτο ματς που προγραμματίζεται στη χώρα της Μέσης Ανατολής μετά από σχεδόν 2 χρόνια και την εμπόλεμη κατάσταση, με τη Χάποελ Ιερουασαλήμ να αναμένεται να γίνει η πρώτη ομάδα που θα παίξει το Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Επιστροφή στην Αρένα!

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια αναμονής, επιτέλους επιστρέφουμε για να φιλοξενήσουμε τους αγώνες του EuroCup. Παρά το δύσκολο χρονοδιάγραμμα της επιστροφής των αγώνων, το οποίο συμπίπτει ακριβώς με την εορταστική περίοδο της Χανουκά και την περιορισμένη διαθεσιμότητα του Pais Arena (μια πρόκληση που αντιμετωπίζουν και οι ομάδες του Τελ Αβίβ), είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο επαναληπτικός αγώνας εναντίον της Βενέτσια, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί στο Pais Arena. Αυτό κατέστη δυνατό μετά από τη σκληρή δουλειά πολλών μερών και την παροχή σημαντικής οικονομικής αποζημίωσης για την παραγωγή της εκδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για εκείνη την ημερομηνία, όλα αυτά ώστε να μπορέσουμε να γιορτάσουμε μαζί στο γήπεδο της έδρας μας τη στιγμή που περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, ο αγώνας εναντίον του Αμβούργου, που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Δεκεμβρίου, θα διεξαχθεί σε εναλλακτικό γήπεδο λόγω της μη διαθεσιμότητας του γηπέδου κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα.

Για να σας προσφέρουμε μέγιστη ευελιξία και λόγω του περιορισμένου αριθμού εντός έδρας αγώνων, έχουμε ξεκινήσει την πώληση σε δύο επίπεδα: πακέτα εισιτηρίων ή αγορά για μεμονωμένους αγώνες, σε τιμές προσιτές σε κάθε οπαδό. Οι συνδρομητές του πρωταθλήματος θα έχουν προνόμια και προτεραιότητα στην αγορά. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε εκπτώσεις σε εφέδρους, στρατιώτες, φοιτητές, εθελοντές στρατιωτικής θητείας και ηλικιωμένους.

Λεπτομέρειες πώλησης θα ανακοινωθούν σύντομα. «Και όλος ο κόσμος θα μάθει ότι η Ευρώπη είναι κόκκινη».

Πηγή: sdna.gr