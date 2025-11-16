Γκατούζο: «Είναι αδιανόητο να νικήσουμε... 9-0 τη Νορβηγία»

«Να νικήσουμε τη Νορβηγία με 9-0; Είναι αδιανόητο», τόνισε το Σάββατο (15/11), ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «σκουάντρα ατζούρα», ενόψει της αναμέτρησης με τους Νορβηγούς.

«Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα κατάματα. Παίζουμε την υπερηφάνειά μας απέναντι σε μια ομάδα που πριν από έξι μήνες μάς δυσκόλεψε πολύ», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Η Ιταλία είναι δεύτερη στον 9ο όμιλο με 18 βαθμούς, τρεις λιγότερους από τη Νορβηγία. Ακόμη κι αν νικήσει την πρωτοπόρο, θα παραμείνει στη 2η θέση -που οδηγεί σε μπαράζ τον Μάρτιο- καθώς η διαφορά τερμάτων της (+12) είναι πολύ χειρότερη από εκείνη των Νορβηγών (+29).

Για να «κλειδώσει» το «εισιτήριο» για το πρώτο Μουντιάλ της από το 2014, η Ιταλία θα έπρεπε να επικρατήσει με... 9 γκολ διαφορά απέναντι στην ομάδα του Έρλινγκ Χάαλαντ, η οποία είχε νικήσει 3-0 στο Όσλο τον Ιούνιο, οδηγώντας στην αποχώρηση του Λουτσιάνο Σπαλέτι.

«Αυτό το παιχνίδι», επέμεινε ο Γκατούζο, «θα μας δείξει πού βρισκόμαστε. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι, να μην παρασυρθούμε από την ατμόσφαιρα. Είναι ένα ματς που μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει να προοδεύσουμε σε πνευματικό επίπεδο».

sdna.gr