Ρεκόρ συμμετοχών και προσέλευσης θεατών στον Radisson Blu Διεθνή Μαραθώνιο Λάρνακας

Το «κύμα» που δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια συμπαρέσυρε μαζί του επτά αθλητικές διαδρομές και ισάριθμες κοινωνικές δράσεις, αγγίζοντας χιλιάδες ανθρώπους και ενισχύοντας σημαντικούς σκοπούς με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η φετινή διοργάνωση έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, αφού η Λάρνακα υποδέχθηκε περισσότερους από 13.000 αθλητές από 85 χώρες, οι οποίοι έδωσαν ζωή στους δρόμους της πόλης και μετέφεραν παγκόσμια τον παλμό της διοργάνωσης. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε το παγκύπριο ρεκόρ συμμετοχών στη μαραθώνια διαδρομή των 42 χιλιομέτρων, με πάνω από 1.000 δρομείς να καταγράφουν την ισχυρότερη παρουσία στην ιστορία του θεσμού.

Ο Μαραθώνιος της Λάρνακας απέδειξε για ακόμη μία χρονιά ότι δεν είναι απλώς ένας αγώνας· είναι μια γιορτή ανθρώπινης θέλησης, επιμονής και αντοχής, που ενώνει ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου, προωθεί την υγεία και τον αθλητισμό και ταυτόχρονα στηρίζει την κοινωνία μέσα από στοχευμένες δράσεις.

Οι πρώτοι στις κατηγορίες των διαδρομών

Στην μαραθώνια διαδρομή των 42χλμ, πρώτος τερμάτισε ο Cristian-Alexandru Neascu με χρόνο 02:34:43, δεύτερος ο Dasos Connella με χρόνο 02:34:59 και τρίτος ο Alex Gibb με χρόνο 02:35:25.

Στον μαραθώνιο γυναικών πρώτη τερμάτισε η Margarita Geistdoerfer με χρόνο 02:58:36, δεύτερη η Teodora Petkova με χρόνο 03:02:05 και τρίτη η Antoniya Georgieva με χρόνο 03:04:01.

Στον ημιμαραθώνιο στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Charbel Sejaan με χρόνο 01:07:59, δεύτερος Damian Kabat με χρόνο 01:11:21 και τρίτος ο Χρήστος Λαμάρης με χρόνο 01:12:43.

Στην κατηγορία των γυναικών πρώτη τερμάτισε η Megan Jacoby με χρόνο 01:18:01, δεύτερη η Svitlana Korobkina με χρόνο 01:21:45 και τρίτη η Tamara Meteleva με χρόνο 01:21:49.

Στην κατηγορία των 10 χλμ ανδρών στην πρώτη θέση τερμάτισε ο Γιώργος Τοφή με χρόνο 00:31:50, δεύτερη τερμάτισε ο Mahmoud Abou Zeid με χρόνο 00:32:59 και τρίτος ο Miroslav Spasov με χρόνο 00:33:08.

Στον αγώνα των 10 χλμ γυναικών, πρώτη τερμάτισε η Karine Shraim με χρόνο 00:37:59, δεύτερη η Jasmin Volz με χρόνο 00:39:18 και τρίτη η Tracey Atkinson με χρόνο 00:39:28.

Στον ατομικό αγώνα 5χλμ στην κατηγορία ανδρών, πρώτος τερμάτισε ο Γιώργος Τοφή με χρόνο 00:16:00, δεύτερος ο Patrik Veres με χρόνο 00:16:27 και τρίτος ο Μάριος Σπύρου με χρόνο 00:16:45.

Στην κατηγορία των γυναικών, πρώτη τερμάτισε η Αναστασία Παπαδοβασιλάκη με χρόνο 00:19:33, δεύτερη η Magdalena Michalak με χρόνο 00:19:40 και τρίτη η Jasmin Volz με χρόνο 00:19:52.

Στον εταιρικό αγώνα των 5χλμ, πρώτη τερμάτισε η ομάδα του Gate 400, δεύτερη η ομάδα του Smart Physio Team και τρίτο το Εξειδικευμένο Αθλητικό Κέντρο Χαλκάς.

Η δύναμη της ανθρώπινης θέλησης

Η διοργάνωση ξεπέρασε τα όρια της καθαρής αθλητικής προσπάθειας, αναδεικνύοντας για ακόμη μία χρονιά τη βαθιά της δέσμευση προς την κοινωνία. Μέσα από δράσεις όπως το «You Run We Donate» και τις συνεργασίες με φιλανθρωπικούς οργανισμούς, ο Μαραθώνιος ανέδειξε τη σημασία της προώθησης υγιών κοινωνικών προτύπων και της έμπρακτης στήριξης όσων το έχουν ανάγκη. Αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελεί ισχυρό όχημα προσφοράς και ενδυνάμωσης, η διοργάνωση συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιέργεια ενός συστήματος αξιών που αγκαλιάζει τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό.

Αυτή τη δύναμη εκπροσώπησε η Γεωργία Καλτσή, μια γυναίκα που ενσαρκώνει τη δύναμη της θέλησης και την έμπνευση της υπέρβασης. Παρά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε πριν από 10 χρόνια, η Γεωργία όχι μόνο δεν άφησε τίποτα να την περιορίσει, αλλά επαναπροσδιόρισε τη ζωή της μέσα από τον αθλητισμό και τη δράση.

Είναι αθλήτρια της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο Π.Α.Σ.Κ.Α και life coach instructor, μεταδίδοντας καθημερινά το μήνυμα πως η δύναμη του ανθρώπου δεν έχει όρια. Μια πραγματική πηγή έμπνευσης, που με τη στάση ζωής της αποδεικνύει πως όλα είναι εφικτά — με ή χωρίς αναπηρία.

Ο Radisson Blu Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας είναι μια βιωματική εμπειρία που πέτυχε να εδραιώσει την κυριαρχία της στο χώρο των μεγάλων διοργανώσεων, μετατρέποντας την πόλη σε κέντρο παγκόσμιας συνάντησης ανθρώπων που γνωρίζουν πια ότι η νίκη δεν βρίσκεται μόνο στον χρόνο ή στην απόσταση, αλλά στο πάθος και την προσήλωση.

Και φέτος, εκτός από τους χιλιάδες δρομείς, τις Φοινικούδες κατέκλυσαν και χιλιάδες επισκέπτες, οι οποίοι απόλαυσαν τη γιορτή του αθλητισμού αψηφώντας τη βροχή και συμμετέχοντας με ενθουσιασμό στη μοναδική ατμόσφαιρα της ημέρας.

Σε μια ακόμη διοργάνωση που απέδειξε πως ο Μαραθώνιος της Λάρνακας δεν μετριέται μόνο σε ρεκόρ και επιδόσεις, αλλά σε στιγμές, συναισθήματα και ανθρώπινες ιστορίες, η πόλη έγραψε για ακόμη μία φορά το δικό της κεφάλαιο στο χάραγμα των μεγάλων αθλητικών θεσμών.