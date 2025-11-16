ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

H Τσέλσι πάει για το απίθανο με Βινίσιους Τζούνιορ

Το συμβόλαιο του Βινίσιους Τζούνιορ με τη Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Πρόσφορο έδαφος στη Μαδρίτη για την Τσέλσι. Αυτό αναφέρει το ρεπορτάζ του ισπανικού Fichajes, το οποίο αποκαλύπτει το ενδιαφέρον των «μπλε» για τον σούπερ σταρ της Ρεάλ, Βινίσιους Τζούνιορ. Οι Λονδρέζοι ονειρεύονται τη δημιουργία μιας βραζιλιάνικης… παροικίας και θέλουν ο «Βίνι» να είναι μέλος αυτής. Ο Έντσο Μαρέσκα έχει ζητήσει από τη διοίκηση του συλλόγου την απόκτηση ενός ακόμη σταρ για τη γραμμή κρούσης.

Και τι καλύτερο από τον ερχομό ενός ποδοσφαιριστή του επιπέδου του Βραζιλιάνου. Οι Ισπανοί αναφέρουν πως η Τσέλσι ενδιαφέρεται σοβαρά για την περίπτωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Τόσο που ετοιμάζεται το καλοκαίρι να προσφέρει 150 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση των δικαιωμάτων του. Να σπάσει κάθε ρεκόρ μεταγραφής για τον σύλλογο για χάρη του.

Το συμβόλαιο του Βινίσιους, οι σκέψεις της Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέλσι και οι Σαουδάραβες

Όλα τα παραπάνω έρχονται την ώρα που το μέλλον του ταλαντούχου εξτρέμ βρίσκεται στον… αέρα. Η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης επιδιώκει την επέκταση του συμβολαίου του όμως ακόμη οι δύο πλευρές δεν τα έχουν βρει. Ο Βραζιλιάνος ζητά τεράστια ποσά και ηγετικό ρόλο. Την ώρα που στο αγωνιστικό κομμάτι η παρουσία του δεν είναι και τόσο καλή και η σχέση του με τον προπονητή, Τσάμπι Αλόνσο περνά σκαμπανεβάσματα.

Η Τσέλσι δεν είναι η μόνη ομάδα που εκφράζει το ενδιαφέρον της για τον παίκτη. Τα βέλη τους έχουν εξαπολύσει και οι Σαουδάραβες, οι οποίοι μάλιστα προτείνουν μεγαλύτερα ποσά σε Ρεάλ και Βίνι από αυτά που προσφέρουν οι Λονδρέζοι!

Διαβαστε ακομη