Διπλό κι έκτη διαδοχική νίκη για τον Κεραυνό

Διπλό κι έκτη διαδοχική νίκη για τον Κεραυνό

Με εκτός έδρας νίκη απέναντι στην ΕΘΑ

Στην έκτη διαδοχική του επιτυχία έφθασε ο Κεραυνός, καθώς ήταν ο νικητής μετά την πρώτη χρονικά αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής για την 1η φάση της ECOMMBX Basket League, καθώς κέρδισε στο «Τ. Παπαδόπουλος-Ελευθερία» τη γηπεδούχο ΕΘΑ με 92-81.

Ο Κεραυνός είχε προηγηθεί στο ημίχρονο με 40-36 και σε γενικές γραμμές, ήταν μια αρκετά ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, καθώς η ΕΘΑ πάλεψε με όλες τις δυνάμεις της για να έφθανε αυτή στη νίκη, αλλά στο τέλος αυτή κατέληξε στον Κεραυνό.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Crockett (17 πόντοι – 23 βαθμοί)

 

Με εναλλαγές στο προβάδισμα ξεκίνησε η αναμέτρηση, η οποία σε γενικές γραμμές εξελίχθηκε σε ένα αργό ρυθμό κατά το μεγαλύτερο χρονικό της διάστημα.

Από πλευράς διακύμανσης, ο Κεραυνός άρχισε να αποκτά μιαν κάποια διαφορά, καθώς στο 5` προηγήθηκε με 13-8.

Στη συνέχεια το προβάδισμα των φιλοξενουμένων, ανέβηκε στο +7 (17-10), αλλά στα τελικά χρονικά σημεία της 1ης περιόδου, η βελτιωμένη και στις δυο πλευρές του γηπέδου ΕΘΑ, κατάφερε να μειώσει στην ελάχιστη τιμή, καθώς μετά από σερί 8-2, μείωσε σε 19-18.

Ο Κεραυνός ξεκίνησε καλύτερα στη 2η περίοδο και βρίσκοντας λύσεις και από κοντά και από την περιφέρεια, άνοιξε τη διαφορά στο +10, όταν προηγήθηκε με 32-22, κάτι που συνέβη στο 14`.

Συνεχίζοντας να είναι καλύτερος ο Κεραυνός, λίγο μετά ανέβασε την τιμή της διαφοράς στο +13, όταν προηγήθηκε με 37-24.

Ωστόσο μετά από αυτήν τη διακύμανση, η ΕΘΑ αντέδρασε και το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργήσει ένα 10-0 σερί, που της απέφερε τη μείωση στο τρίποντο, όταν λίγο πριν το 19`, το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 37-34, πάντα για τον Κεραυνό.

Με τη λήξη του ημιχρόνου, ο Κεραυνός προηγήθηκε με 40-36 και βέβαια η επανάληψη, αναμενόταν με αρκετό ενδιαφέρον.  

Η ΕΘΑ ξεκινώντας καλύτερα στην 3η περίοδο, προσπέρασε με 48-44, με τον Powell, να δίνει συνεχώς λύσεις, αλλά η αντίδραση από πλευράς Κεραυνού ήταν άμεση.

Με 8-1 σερί, οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με 52-49, με τον Μιχαήλ να έχει τον κύριο εκτελεστικό λόγο.

Ωστόσο στα επόμενα χρονικά διαστήματα, το προβάδισμα εναλλασσόταν και έτσι, όσο κυλούσε ο χρόνος, τόσο πιο πολύ αυξανόταν και το ενδιαφέρον και ενώ λίγο πριν το 29`, ο Κεραυνός είχε προηγηθεί με 63-59 και ενώ στο 30`, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 65-61.

Στην αρχή της 4ης περιόδου ο Κεραυνός προηγήθηκε με 72-63, δείχνοντας να αποκτά προβάδισμα για τη νίκη.  

Ο Κεραυνός συνέχισε να συντηρεί το προβάδισμα και μάλιστα στις αρχές της 4ης περιόδου, το προβάδισμα του ανέβηκε στο +12, όταν είχε προηγηθεί με 78-66, παίρνοντας καθοριστικούς πόντους από τον Crockett.

Όμως η ΕΘΑ δεν τα παράτησε και με 6-0 σερί μείωσε σε 78-72, για να προσδώσει έτσι νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση που όδευε προς την ολοκλήρωση της.

Ωστόσο στο 38`, η διαφορά ανέβηκε και πάλι στο +12 (87-75) πάντα για τον Κεραυνό, που πλέον πολύ δύσκολα θα έχανε τη νίκη…

Στην οποία εν τέλει έφθασε με τελικό αποτέλεσμα, 92-81.

Δεκάλεπτα: 18-19, 36-40, 61-65, 81-92.

ΕΘΑ (Μιχάλης Ζάκου): Powell 31 (1), Henderson 11, Gray 20 (1), Νεοφύτου 3 (1), Langlais 14, Γεωργίου 2, Χριστοδουλίδης.

Κεραυνός (Γιάννης Δαμαλής): Hatfield 8, Edge 17 (2), Μιχαήλ 20 (3), Davis 2, Crockett 17, Τρετιακόβ, Στυλιανού 12 (4), Κουμής, Φ. Τίγκας 14 (1), Στ. Τίγκας, Παυλίδης 2.

