Από νωρίς στον... καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού του Σάββατου (07/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Το ποδόσφαιρο έχει τη μερίδα του λέοντος όμως έχει μεταδόσεις για όλα τα γούστα.
OMEGA
19:45 Formula 1 – Προκριματικά
Cytavision Sports 1
19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων
Cytavision Sports 2
16:00 ΑΕΛ - Krasava Ε.Ν.Υ.
Cytavision Sports 3
14:30 Λιντς - Τότεναμ
17:00 Άρσεναλ - Χαλ
19:30 Νοτ. Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision Sports 4
12:00 Μπάσκετ: ΑΠΟΕΛ - Κεραυνός:
16:00 Κάλιαρι - Φροσινόνε
19:00 Πάρμα - Μπολόνια
21:45 Ρόμα - Σασουόλο
Cytavision Sports 5
17:00 Τένις: ATP 1000 – Paris
22:30 Πόρτο - Εστορίλ
Cytavision Sports 6
13:40 Moto GP - Προκριματικά
18:00 Moto GP - Σπριντ
22:30 Σπόρτινγκ - Μορεϊρένσε
Cytavision Sports 7
17:00 Φούλαμ - Νιούκαστλ
22:00 Πίτερμπόρο - Ρέντινγκ
Cytavision Sports 8
15:00 Μάλαγα - Σανταντέρ
17:15 Εσπανιόλ - Λακορούνια
19:30 Οσασούνα - Μπιλμπάο
22:00 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης
Cablenet Sports 2
20:00 Οσέρ - Παρί FC
22:05 Παρί ΣΖ - Τρουά
Cablenet Sports 3
21:45 Σεντ Ετιέν - Λαβάλ
Novasports Prime
19:30 Στουτγκάρδη - Βέρντερ
Novasports 2
16:30 Λειψία - Άουγκσμπουργκ
Novasports 3
16:30 Μάιντς - Μπάγερν
Novasports 4
16:30 Ντόρτμουντ - Έλβεσμπεργκ
Novasports 6
16:30Πάντεμπορν - Άιντραχτ
Novasports Start
21:30 Χέρτα - Βόλφσμπουργκ