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Από νωρίς στον... καναπέ - Το τηλεοπτικό μενού του Σάββατου (07/11)

ΓΗΠΕΔΟ

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Το ποδόσφαιρο έχει τη μερίδα του λέοντος όμως έχει μεταδόσεις για όλα τα γούστα.

OMEGA

19:45 Formula 1 – Προκριματικά

Cytavision Sports 1

19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων

Cytavision Sports 2

16:00 ΑΕΛ - Krasava Ε.Ν.Υ.

Cytavision Sports 3

14:30 Λιντς - Τότεναμ

17:00 Άρσεναλ - Χαλ

19:30 Νοτ. Φόρεστ - Μάντσεστερ Σίτι

Cytavision Sports 4

12:00 Μπάσκετ: ΑΠΟΕΛ - Κεραυνός:

16:00 Κάλιαρι - Φροσινόνε

19:00 Πάρμα - Μπολόνια

21:45 Ρόμα - Σασουόλο

Cytavision Sports 5

17:00 Τένις: ATP 1000 – Paris

22:30 Πόρτο - Εστορίλ

Cytavision Sports 6

13:40 Moto GP - Προκριματικά

18:00 Moto GP - Σπριντ

22:30 Σπόρτινγκ - Μορεϊρένσε

Cytavision Sports 7

17:00 Φούλαμ - Νιούκαστλ

22:00 Πίτερμπόρο - Ρέντινγκ

Cytavision Sports 8

15:00 Μάλαγα - Σανταντέρ

17:15 Εσπανιόλ - Λακορούνια

19:30 Οσασούνα - Μπιλμπάο

22:00 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης

Cablenet Sports 2

20:00 Οσέρ - Παρί FC

22:05 Παρί ΣΖ - Τρουά

Cablenet Sports 3

21:45 Σεντ Ετιέν - Λαβάλ

Novasports Prime

19:30 Στουτγκάρδη - Βέρντερ

Novasports 2

16:30 Λειψία - Άουγκσμπουργκ

Novasports 3

16:30 Μάιντς - Μπάγερν

Novasports 4

16:30 Ντόρτμουντ - Έλβεσμπεργκ

Novasports 6

16:30Πάντεμπορν - Άιντραχτ

Novasports Start

21:30 Χέρτα - Βόλφσμπουργκ

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TV

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