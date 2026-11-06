Μία απουσία που δίνει κίνητρο

Με την παρουσία του ο Γιώργος Μαλεκκίδης δεν έδωσε δικαιώματα για να επιλέξει ο Ερνάν Λοσάδα κάποιον άλλον στο αριστερό άκρο της άμυνας του Απόλλωνα. Από τα δώδεκα φετινά παιχνίδια, σε Κύπρο και Ευρώπη, ο 30χρονος μπακ έπαιξε βασικός στα έντεκα, με τον Κωνσταντίνο Μπαλογιάνη να παίρνει τη θέση του απέναντι στην Ανόρθωση για τη 2η αγωνιστική, παιχνίδι στο οποίο πέρασε ως αλλαγή ο Μαλεκκίδης για ένα τέταρτο.

Στη Σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο Ελλαδίτης θα κληθεί ξανά να πάρει φανέλα βασικού και αναμφίβολα έχει κίνητρο να αποδείξει πως μπορεί να σταθεί επάξια και να «προβληματίσει» τον προπονητή του για τη συνέχεια. Ο υγιής ανταγωνισμός άλλωστε, μόνο όφελος έχει σε μία ομάδα αφού όλοι χρειάζονται στο ρόστερ, σε μία αγωνιστική σεζόν με πολλά παιχνίδια.

Από εκεί και πέρα, ο Λοσάδα καταστρώνει το πλάνο του και χωρίς τον επίσης τιμωρημένο Εσκρίτσε, δεν υπολογίζονται επίσης οι τραυματίες Ασόρο, Ντανίλο και Ανδρέου ενώ πολύ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Γκάρι Ροντρίγκες.