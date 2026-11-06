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Ο Ολυμπιακός «άγγιξε» την ανατροπή από το -22, αλλά ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε από τη Sunel Arena

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ολυμπιακός παρότι έφτασε κοντά στην τεράστια νίκη - ανατροπή από το -22 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, τελικά ηττήθηκε με 62-57 στη Sunel Arena

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Ερυθρό Αστέρα στη Sunel Arena για τη 10η αγωνιστική της Euroleague και ηττήθηκε με 62-57, αφού παρότι τα έδωσε όλα με Βεζένκοφ και Φουρνιέ να επιστρέψει από το -22 του τρίτου δεκαλέπτου δεν τα κατάφερε. 

Πλέον το ρεκόρ των Πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας είναι στο 7-3 και παραμένουν εντός τετράδας, ενώ οι Σέρβοι επίσης έχουν το ίδιο ρεκόρ (7-3) και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 27 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Φουρνιέ στην επιστροφή του στη δράση με 10 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ. 

Από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα ξεχώρισε κυρίως ο εξαιρετικός Νουόρα με 18 πόντους, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ (5 λάθη), 2 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. 

Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό η Dubai BC στις 12 Νοεμβρίου ξανά εντός έδρας, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου θα παίξουν στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ (12/11).

«Κατάρρευση» και -18 για τον Ολυμπιακό στο ημίχρονο 

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Φουρνιέ με δύο ασίστ στον Βεζένκοφ διόρθωνε τα ισάριθμα λάθη της ομάδας του και ο Βούλγαρος με 7 πόντους έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό (7-6 στο 3').

Ο Νουόρα με σερί πόντους έκανε το 14-7 (στο 6') για τους Σέρβους, αφού πέτυχε 8 μαζεμένους, ενώ στο 7ο λεπτό ο Κόντσαρ έκανε ντεμπούτο με τα «ερυθρόλευκα» και με τους γηπεδούχους να μετρούν 1/5 τρίποντα και 4 ασίστ για 2 λάθη με το σκορ στο 19-7 (στο 9').

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 19-11 και τους Πειραιώτες να έχουν 4/19 σουτ! 

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η αμυνα του Ολυμπιακού με Τζόζεφ, Κόντσαρ, Παπανικολάου, Εντζάι και Τζόουνς είχε βελτιωθεί κατακόρυφα, αλλά επιθετικά παρέμενε απελπστικά άστοχος και ήταν πίσω στο σκορ με 21-14 (στο 14').

Ο Κόντσαρ με δύο ασίστ και ο Τζόουνς με δυναμικές φάσεις μείωσαν για τους Πειραιώτες σε 24-20 (στο 16'), όμως Νταβίντοβατς και Κολόκο με 4-0 σερί έβαλαν μπροστά την ομάδα τους πάλι με +8 (28-20 στο 17').

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με την πλήρη «κατάρρευση» του Ολυμπιακού, αφού ο Νουόρα με 12 πόντους οδήγησε τον Ερυθρό Αστέρα σε επιμέρους 12-2 για το 40-22 του ημιχρόνου, όπου οι γηπεδούχοι 1/15 τρίποντα και 8 λάθη για 5 ασίστ!

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε από το -22, παρά την αστοχία του

Το δεύτερο μέρος στη Sunel Arena άρχισε με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να παραμένει εξαιρετικά άστοχη με τον Φουρνιέ να έχει 0/7 σουτ και τους Σέρβους να αυξάνουν το προβάδισμά τους σε 42-20 (στο 23').

Μία πρόσκαιρη αντίδραση από τον Βεζένκοφ δεν άλλαξε κάτι, αφού η διαφορά παρέμενε σταθερά πάνω από το +20 (46-24 στο 25') με τον Ολυμπιακό να αναζητάει ένα «θαύμα» με βάση την εικόνα του μέχρι τότε. 

Τα πρώτα δύο σερί καλάθια του Φουρνιέ έφεραν το σκορ στο 46-30 (στο 27') και έδωσαν μία μικρή ελπίδα στους «ερυθρόλευκους», ενώ το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με buzzer beater φόλοου του Χολ για το 51-41. 

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν εξαιρετικά άστοχες και πάλι με το σκορ στο 53-45 στο 34ο λεπτό και τον Ολυμπιακό να παλεύει για την τεράστια ανατροπή, αν και είχε 4/31 τρίποντα και μόλις 6 ασίστ!

Τέσσερα λεπτά πριν το τέλος ο εκπληκτικός Βεζένκοφ με 2/2 βολές μείωσε ακόμα περισσότερο σε 50-55 φτάνοντας τους 24 και έδωσε νέο ενδιαφέρον σε ένα ματς που είχε γυρίσει ουσιαστικά από το -22 του τρίτου δεκαλέπτου. 

Ο Βεζένκοφ με ένα ακόμα τρίποντο (27π) έκανε το σκορ 57-53 στα 2:50 πριν το τέλος, όμως ο ίδιος μαζί με τον Φουρνιέ αστόχησαν σε δύο ακόμα και το σκορ παρέμεινε ίδιο στο 1:48. 

Ο Γάλλος σταρ με λέι απ και 12 πόντους στο δεύτερο μέρος μείωσε ακόμα περισσότερο σε 57-55 (στο 1:40) και έκανε «θρίλερ» τις τελευταίες κατοχές του ματς. 

Στο 1:17 ο Κολόκο με δύσκολο καλάθι έκανε το 59-55 και ένα λάθος των Φουρνιέ - Χολ και ο Τζόουνς τελείωσε το ματς στα 40.3" με τρίποντο για το 62-55. Στο τέλος Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 62-57. 

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62. 

athletiko.gr

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