Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Τρίτης (03/11)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ2/ΡΙΚ HD
20:00 Βόλεϊ Γυναικών
Cytavision Sports 1
19:00 Καρμιώτισσα - Ερμής
Cytavision Sports 2
18:00 ΑΕΛ - Ηρακλής Γερ.
22:00 Φέγενορντ - Ίντερ
Cytavision Sports 3
19:45 Σαχτάρ - Σπόρτινγκ
22:00 Μάντσεστερ Γ. - Ρόμα
Cytavision Sports 4
19:45 Γαλατασαράι - Στουτγκάρδη
22:00 Ατλέτικο - Μπάγερν
Cytavision Sports 5
12:00 Tένις: ATP 500 - Paris
Cytavision Sports 6
18:00 Youth: Ατλέτικο - Μπάγερν
22:00 Mπαρτσελόνα - Άστον Βίλα
Cytavision Sports 7
22:00 Βιγιαρεάλ - Παρί Σεν Ζερμέν
Cytavision Sports 8
15:00 Youth: Μάντσεστερ Γ. - Ρόμα
19:00 Μπάσκετ: ΑΕΛ - Αλεξέλα
Novasports Prime
20:00 Mπάσκετ: ΠΑΟΚ - Ρόμα
Novasports 3
21:00 Mπάσκετ: Νάπολι - Τρέντο
Novasports 4
20:00 Mπάσκετ: Ραδιοφάρμ - Μπακσασεχίρ
Novasports 5
19:00 Mπάσκετ: Τόφας - Νεπτούνας
Novasports Start
20:30 Mπάσκετ: Aθηναϊκός - Κιμπίρστις