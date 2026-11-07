Τα λένε οι αήττητες στη Β΄ Κατηγορία με άρωμα… σαλονιών - Το πρόγραμμα

Το ντέρμπι στο «Τάσος Μάρκου» ανάμεσα στην πρωτοπόρο Ένωση και τη Δόξα δεσπόζει από το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγορία, το οποίο θα γίνει σε δύο δόσεις.

Οι δύο ομάδες είναι αήττητες και είναι ένα παιχνίδι με… άρωμα σαλονιών καθώς αμφότερες θεωρούνται της Α΄ Κατηγορίας και οι οποίες διεκδικούν ξανά την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία.

Το παιχνίδι αρχίζει στις 14:30, όπως και τα ματς:

ΜΕΑΠ-Ακρίτας

Αναγέννηση Δερ.-ΠΑΕΕΚ

Χαλκάνορας-Ερμής

Αγία Νάπα-Εθνικός Άχνας

ΑΣΙΛ-Σπάρτακος

Κυριακή 08/11

Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου

ΑΠΕΑ Ακρ.-ΑΕΠ Πολεμιδιών.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ένωση 16

Εθνικός Άχνας 15

ΠΑΕΕΚ 15

Δόξα 14

ΑΠΕΑ Ακρ. 11

Ερμής 9

ΑΣΙΛ 9

Διγενής Μ. 6

Ακρίτας Χλώρακας 6

Αναγέννηση Δερύνειας 6

ΑΕΠ Πολ. 6

Αγία Νάπα 5

Ηρακλής Γερ. 5

Χαλκάνορας 5

Σπάρτακος 5

ΜΕΑΠ 1