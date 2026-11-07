Τα λένε οι αήττητες στη Β΄ Κατηγορία με άρωμα… σαλονιών - Το πρόγραμμα
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι αήττητες Ένωση και Δόξα αναμετρώνται στο «Τάσος Μάρκου».
Το ντέρμπι στο «Τάσος Μάρκου» ανάμεσα στην πρωτοπόρο Ένωση και τη Δόξα δεσπόζει από το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Β΄ Κατηγορία, το οποίο θα γίνει σε δύο δόσεις.
Οι δύο ομάδες είναι αήττητες και είναι ένα παιχνίδι με… άρωμα σαλονιών καθώς αμφότερες θεωρούνται της Α΄ Κατηγορίας και οι οποίες διεκδικούν ξανά την επιστροφή τους στη μεγάλη κατηγορία.
Το παιχνίδι αρχίζει στις 14:30, όπως και τα ματς:
ΜΕΑΠ-Ακρίτας
Αναγέννηση Δερ.-ΠΑΕΕΚ
Χαλκάνορας-Ερμής
Αγία Νάπα-Εθνικός Άχνας
ΑΣΙΛ-Σπάρτακος
Κυριακή 08/11
Ηρακλής Γερ.-Διγενής Μόρφου
ΑΠΕΑ Ακρ.-ΑΕΠ Πολεμιδιών.
BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ένωση 16
Εθνικός Άχνας 15
ΠΑΕΕΚ 15
Δόξα 14
ΑΠΕΑ Ακρ. 11
Ερμής 9
ΑΣΙΛ 9
Διγενής Μ. 6
Ακρίτας Χλώρακας 6
Αναγέννηση Δερύνειας 6
ΑΕΠ Πολ. 6
Αγία Νάπα 5
Ηρακλής Γερ. 5
Χαλκάνορας 5
Σπάρτακος 5
ΜΕΑΠ 1