Απoθέωση Δουβίκα: Η λίμνη, Νεφέλη, η Γκρέις, το μπιλιάρδο και το «Φαινόμενο»

Η Τετάρτη (4/11) η Κόμο έζησε μια ιστορική βραδιά, πετυχαίνοντας 9 γκολ απέναντι στη Λανς, τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων που έχει σημειώσει ποτέ ιταλική ομάδα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Επιπλέον, αυτή η νίκη για την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο εμφατικών επικρατήσεων ιταλικού συλλόγου στην Ευρώπη, ξεπερνώντας το 8-0 της Μίλαν επί της Ουνιόν Λουξεμβούργου στο Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1962.

Ένα θρίαμβος που είχε και την υπογραφή του 27χρονου διεθνή Έλληνα επιθετικού, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, φτάνοντας τα έξι γκολ στη φετινή διοργάνωση του Champions League, όπου είναι πρώτος σκόρερ. Ξεπερνώντας τους Χάαλαντ και Τρεσόλντι (από 5 γκολ) και αφήνοντας πίσω του επίσης τους Ραφίνια και Μπαπέ (από 4 γκολ).

Η μεταγραφή

Έχοντας ολοκληρώσει την περσινή σεζόν με 14 γκολ σε 38 συμμετοχές, ο Δουβίκας, εξακολουθεί σε ανάλογο επίπεδο απόδοσης και φέτος, παραμένοντας καθοριστικός.

Ο Τάσος Δουβίκας αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή, κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου του Φεβρουαρίου 2025.

«Απέμενε μόλις μισή ώρα πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο», διηγήθηκε ο Φάμπρεγκας. «Ο πρόεδρος πήρε τηλέφωνο για να τον πείσει και, τελικά, μπήκε στο γραφείο μου για να επιβεβαιώσει ότι είχαμε ολοκληρώσει τη μεταγραφή», είπε και συνέχισε:

«Είναι μία από τις μεταγραφές που μου έχουν δώσει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση· έχει τα φόντα να εξελιχθεί σε σπουδαίο σκόρερ, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Ένα ρεκόρ αντάξιο του Ντελ Πιέρο

Με έξι γκολ στο Champions League, ο Δουβίκας έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης-ιταλικής ομάδας- στην ιστορία της διοργάνωσης που σκοράρει σε καθένα από τα τέσσερα πρώτα του παιχνίδια με την ίδια ομάδα , ακολουθώντας τα χνάρια του Αλεσάντρο ντελ Πιέρο, ο οποίος είχε σκοράρει στα πέντε πρώτα παιχνίδια της Γιουβέντους τη σεζόν 1995/96. Παράλληλα, ο Δουβίκας ισοφάρισε το σχετικό ρεκόρ που είχε δημιουργήσει ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα

Η διαδρομή

Η Κόμο τον απέκτησε από τη Θέλτα-όπου συνεργάστηκε με τον Ράφα Μπενίτεθ- έναντι 14 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Δουβίκας είχε μετακομίσει προηγουμένως στην Ισπανία από την Ουτρέχτη το 2021 έως το 2023, αγωνιζόμενος για δύο σεζόν στη La Liga. Γεννημένος το 1999, σημείωσε 18 γκολ σε 58 συμμετοχές πριν πάρει μεταγραφή στη Serie A.

Η λίμνη, Νεφέλη και η Γκρέις

Θεωρεί τη λίμνη δεύτερο σπίτι του , μάλιστα, τη συνέκρινε με τις παραλίες της πατρίδας του, της Ελλάδας.

Τον Ιούνιο παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Νεφέλη, παντρεύτηκε τη Νεφέλη και, τρεις μήνες αργότερα, το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι περιμένει παιδί.

Καθώς η οικογένειά του μεγαλώνει, το τωρινό «παιδί» του σπιτιού είναι η γάτα τους, η Γκρέις. «Ήταν πάντα κομμάτι της ζωής μας», ανέφερε ο παίκτης που είναι πολύ δεμένος μαζί της.

Το μπιλιάρδο και ο Ρονάλντο

Δεινός παίκτης του μπιλιάρδου παίζει όποτε του δίνεται η ευκαιρία. «Θα μπορούσα να είχα γίνει επαγγελματίας· είναι ένα άθλημα που παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με το ποδόσφαιρο», λέει.

Το είδωλό του από μικρό παιδί ήταν ο Ρονάλντο «Το Φαινόμενο». Μάλιστα ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έχει πει ότι παρακολουθούσε ξανά και ξανά βιντεοκασέτες με τον Βραζιλιάνο αστέρα.

ΑΠΕ