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Λόπεθ: «Αυτό ήταν το κλειδί της ανατροπής»

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαβάστε όσα είπε ο Άνχελ Λόπεθ μετά το τέλος του αγώνα της Νέας Σαλαμίνας με την Ομόνοια Αραδίππου

«Αρχικά, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή. Γνωρίζω τον Μπόνο, τον τερματοφύλακα, και την οικογένειά του. Είναι πολύ καλό παιδί και του εύχομαι καλή δύναμη.

Προετοιμαστήκαμε για να δώσουμε τα πάντα σε αυτό το παιχνίδι και αυτό ακριβώς κάναμε. Στη φάση του πρώτου γκολ συνέβη κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου. Οι ποδοσφαιριστές μας σταμάτησαν και δεν μου άρεσε η ενέργεια του ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας Αραδίππου. Θεωρώ ότι ο διαιτητής έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι.

Ήταν πολύ δύσκολο για εμάς μετά από όλα όσα συνέβησαν, ιδιαίτερα με τους τραυματισμούς του Ηλία και του Χριστοδούλο. Χάσαμε δύο διακοπές για αλλαγές εξαιτίας αυτών των περιστατικών.

Το κλειδί για εμάς ήταν η συζήτηση που είχα με τους ποδοσφαιριστές μου στο ημίχρονο. Τους είπα ότι έπρεπε να παραμείνουμε πιστοί στο πλάνο μας και σε όσα δουλέψαμε στις προπονήσεις. Πραγματοποιήσαμε τις αλλαγές μας, όμως στη συνέχεια τραυματίστηκε και ο Ποβέδα.

Τους είπα επίσης ότι, αν καταφέρναμε να πετύχουμε το πρώτο γκολ, με τον κόσμο στο πλευρό μας θα μπορούσαμε να πετύχουμε και τα υπόλοιπα. Σκοράραμε και από στημένες φάσεις, κάτι που είχαμε δουλέψει. Πιέσαμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε πάντα, να ασκούμε πίεση και να αγωνιζόμαστε για τη νίκη».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

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