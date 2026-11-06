Άνετα η ΑΕΚ;

Η ομάδα της Λάρνακας επικράτησε με το ευρύ 4-1 της Καρμιώτισσας. Μόνο που το σκορ ήταν στο 2-1 μέχρι και το 84ο λεπτό. Σ΄εκείνο το χρονικό σημείο, ο Σαμπορίτ διαμόρφωσε το 3-1 τελειώνοντας την υπόθεση τρίποντο. Έπειτα ήρθε και το 4-1 από τον Τρίκα για να δώσει διαστάσεις στη νίκη.

Η αλήθεια είναι πως με το σκορ στο 2-0 στο ημίχρονο, η ΑΕΚ θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση. Ή τουλάχιστον να μην μπει τόσο χαλαρά στο δεύτερο. Η Καρμιώτισσα αναθάρρησε, σκόραρε, έφτιαξες κάποιες καλές στιγμές και γενικά ανησύχησε τους γηπεδούχους.

Όταν η ΑΕΚ σοβαρεύτηκε καθάρισε το ματς ωστόσο ο Σεγιές θα πρέπει να δουλέψει λίγο την συγκέντρωση των παικτών του ειδικά στα λεγόμενα εύκολα παιχνίδια τα οποία ενίοτε κρύβουν παγίδες ακόμα κι αν φαίνονται άνετα...

α.ψ