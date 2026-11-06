Η τηλεοπτική ατζέντα της Παρασκευής (06/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ2/ΡΙΚ HD
20:00 Πετόσφαιρα Ανδρών
Cytavision Sports 1
19:00 ΑΕΚ - Καρμιώτισσα
Cytavision Sports 2
19:00 Nέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ.
Cytavision Sports 3
22:00 Έβερτον - Κόβεντρι
Cytavision Sports 4
21:45 Βενέτσια - Ουντινέζε
Cytavision Sports 5
17:00 Τένις: ATP 1000 – Paris
22:30 Πόρτο - Εστορίλ
Cytavision Sports 6
21:45 Όξφορντ - Λέστερ
Cytavision Sports 7
19:00 Mπάσκετ: ΕΘΑ - Αχιλλέας
Cytavision Sports 8
22:00 Σεβίλλη - Αλαβές
Cablenet Sports 1
21:00 Μονπελιέ - Μετζ
Cablenet Sports 2
21:45 Τουλούζ - Στραμβούργο
Cablenet Sports 3
20:00 Bόλεϊ: Παφιακός - Ανόρθωση
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Ερ. Αστέρας
Novasports 2
19:30 Ντιναμό Δρ. - Γκρόιτερ Φιρτ
Novasports 3
21:30 Αμβούργο - Γκλάντμπαχ
Novasports 4
19:30 Mπάσκετ: Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις
21:45 Mπάσκετ: Παρτιζάν - Μακάμπι
Novasports 6
16:30 Σάλκε - Λειψία
Novasports Start
08:00 Τένις: WTA 250 - Hong Kong
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους - Ντουμπάι