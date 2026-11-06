Σεγιές: «Θα δουλέψουμε για να περιορίσουμε τα λάθη»

«Πρώτα απ’ όλα, θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές για την παρουσία τους από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Έδειξαν από νωρίς πόσο πολύ ήθελαν τη νίκη. Το γεγονός ότι δεν καταφέραμε να σκοράρουμε νωρίτερα μάς δυσκόλεψε κάπως, ωστόσο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πετύχαμε δύο γκολ στο Α’ ημίχρονο.

Στην επανάληψη δεχθήκαμε τη μείωση του σκορ, κάτι που αποτελεί μια κατάσταση που πρέπει να αποφεύγουμε. Παρ’ όλα αυτά, ανακτήσαμε τον έλεγχο, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και σημειώσαμε ακόμη δύο τέρματα, με σημαντική συμβολή και από τους ποδοσφαιριστές που πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή.

Είναι σημαντικό για εμάς ότι πηγαίνουμε στη διακοπή του πρωταθλήματος στην 1η θέση. Με την επανέναρξη θέλουμε να συνεχίσουμε με την ίδια σκληρή δουλειά, προκειμένου να διατηρήσουμε την κορυφή και να αποδείξουμε ότι δεν θα είναι εύκολο για καμία ομάδα να μας εκτοπίσει από αυτή».

Για τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοση και τα γκολ που δέχεται η ομάδα

«Έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στις διακυμάνσεις της απόδοσής μας. Θεωρώ ότι είναι κάτι φυσιολογικό, καθώς προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή εικόνα και την ιδανική εκδοχή της ομάδας μας.

Από την άλλη, παρουσιάζουμε αρκετά ανταγωνιστικό πρόσωπο και έχουμε πολλά θετικά διαστήματα στους αγώνες μας. Σήμερα, το γκολ που δεχθήκαμε ήρθε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Προέκυψε από ένα δικό μας λάθος στην εκτίμηση της δεύτερης μπάλας μετά από κόρνερ, αλλά και από ένα εξαιρετικό σουτ του αντιπάλου.

Είναι σημαντικό να μάθουμε να αποφεύγουμε τέτοιες στιγμές. Υπάρχει ένα ποσοστό του παιχνιδιού, περίπου 10%, 15% ή 20%, στο οποίο ενδεχομένως να μην έχουμε την απαιτούμενη συγκέντρωση ή απόδοση. Ωστόσο, στο υπόλοιπο 70%-80% της αναμέτρησης είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και αυτό φαίνεται και μέσα από τα αποτελέσματά μας.

Θα δουλέψουμε ώστε να περιορίσουμε αυτά τα λάθη, τις στιγμές χαλάρωσης και την απώλεια συγκέντρωσης. Βρισκόμαστε στην κορυφή και γνωρίζουμε ότι πρέπει να απαιτούμε συνεχώς περισσότερα από τους εαυτούς μας, αν θέλουμε να παραμείνουμε εκεί.

Στόχος μας είναι να διατηρηθούμε στην 1η θέση, γνωρίζοντας ότι οι ομάδες που ακολουθούν ασκούν πίεση. Γι’ αυτό προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι, προκειμένου να κρατήσουμε την ομάδα στην κορυφή της βαθμολογίας».