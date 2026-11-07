Σε ρυθμούς εορταστικούς αλλά υπάρχει και... ματς!

Μέρες γιορτής και χαράς διανύει ο ΑΠΟΕΛ που την ερχόμενη Κυριακή συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, ανήμερα του αγώνα με τον Άρη (19:00) στο ΓΣΠ.

Οι γαλαζοκίτρινοι κινούνται σε… διπλούς ρυθμούς, αφού από τη μια γίνονται οι τελικές προετοιμασίες για τις εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα μετά τον αγώνα και από την άλλη, κυρίως η τεχνική ηγεσία και οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να παραμείνουν προσηλωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο ΑΠΟΕΛ προέρχεται από δύο συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα, απέναντι σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και Ομόνοια Αραδίππου, ενώ ενδιάμεσα κέρδισε στο κύπελλο τον Χαλκάνορα και θέλει να δώσει συνέχεια. Εάν τα καταφέρει θα είναι η πρώτη φορά στη φετινή σεζόν που ο ΑΠΟΕΛ θα σημειώσει τρίτη σερί επιτυχία, αλλά και η πρώτη μετά από 13 μήνες.

Επιπλέον, οι γαλαζοκιτρίνοι θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο αήττητο εντός έδρας, καθώς πήραν το τρίποντο στα προηγούμενα τρία παιχνίδια στο ΓΣΠ, απέναντι σε ΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα και Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Στα αγωνιστικά, εκτός επιλογών για τον Νίκο Παπαδόπουλο είναι ο Σάστρε, ενώ δεν υπολογίζεται ούτε ο Πιέρος Σωτηρίου, ο οποίος ακόμη είναι ανέτοιμος, καθώς και ο Καττιρτζής, η επιστροφή του οποίου στην αγωνιστική δράση υπολογίζεται στα πλέι οφ.