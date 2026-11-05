Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Πέμπτης (05/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ2/ΡΙΚ HD
19:45 Ναϊμέγκεν - Ομόνοια
Cytavision 1
19:45 Άντερλεχτ - Σάλτσμπουργκ
Cytavision 2
19:30 Φούτσαλ: ΑΠΟΕΛ - Απόλλων
Cytavision 3
22:00 Τβέντε - Πάφος FC
Cytavision 4
19:45 Κρίσταλ Πάλας - Χοφενχάιμ
22:00 Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ
Cytavision 5
12:00 Τένις: ATP 1000 - Paris
Cytavision 6
19:45 Μίλαν - Φερεντσβάρος
22:00 Χάποελ Μπερ Σεβά - ΟΦΗ
Cytavision 7
19:45 Σπάρτα Πράγας - Μπόρνμουθ
22:00 Αλκμαάρ - Γιουβέντους
Cytavision 8
19:45 Ρεάλ Σοσιεδάδ - Λιόν
22:00 Χετάφε - Μπράιτον
Νοvasports 4
21:00 Μπάσκετ: Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
Νοvasports 5
19:15 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Παρί
Νοvasports 6
20:00 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Μπασκόνια
Νοvasports Start
21:00 Μπάσκετ: Aρμάνι - Βαλένθια
Cablenet Sports 1
19:30 Ομόνοια 29 Μ - ΑΕΠ Πολεμιδιών