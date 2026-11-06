Οκκάς: «Θα σηκώσουμε κεφάλι»

«Η Νέα Σαλαμίνα και μέχρι πριν το πρώτο γκολ είχε την κατοχή, ήταν ματς έξι βαθμών, θα συνεχίσουμε, θα σηκώσουμε κεφάλι, είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος και σίγουρα μετά το πρώτο μέρος βάλαμε τους εαυτούς μας σε δύσκολη θέση. Θα δούμε την επόμενη μέρα με καθαρό κεφάλι και προχωρούμε. Δεν νομίζω να εφυσυχάστηκαν οι παίκτες μου, τρέξαμε, μαρκάρουμε, ίσως έπρεπε ν’ αλλάξω κάτι εγώ, δεν βγήκε το πλάνο. Μας έπιασε αδικαιολόγητος πανικός μετά το πρώτο γκολ της Σαλαμίνας. Τη φάση στο πρώτο μας γκολ θα το δω στην επανάληψη. Έγινε γρήγορα η φάση, περαστικά στον Κωνσταντίνο, έχουμε καλή σχέση από τις εθνικές».