Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (04/11/26)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλσα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision Sports 1
13:00 Γυναικείο: Apollon Ladies - Ομόνοια
18:00{ Δόξα - Ολυμπιακός
Cytavision Sports 2
22:00 Λανς - Κόμο
Cytavision Sports 3
19:45 ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ
Cytavision Sports 4
17:00 Youth: Ντόρτμουντ - Μπέτις
19:45 Φενέρμπαχτσε - Λίβερπουλ
22:00 Λειψία - Μάντσεστερ Σίτι
Cytavision Sports 5
14:50 Youth: Λανς - Κόμο
22:30 Πόρτο - Νάπολι
Cytavision Sports 6
17:30 Ρεν - Ολυμπιακός
22:00 Πόρτο - Νάπολι
Cytavision Sports 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Ντόρτμουντ - Μπέτις
Cytavision 8
19:30 Μπάσκετ: ΑΕΛ - Ζάμπινι
Novasports Prime
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Παναθηναϊκός
Novasports 3
19:00 Mπάσκετ: Λιετκαμπέλις - Μανρέσα
Novasports 4
21:00 Mπάσκετ: Χάποελ - Άρης
Novasports 5
19:30 Mπάσκετ: Τσεντεβίτα - Ντερτόνα
Novasports Start
20:30 Μπάσκετ: Μπόσνα - Μπαλκάν