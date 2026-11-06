Τρίτο ροζ φύλλο για την ΕΘΑ, κέρδισε εντός τον Αχιλλέα Καϊμακλίου

O Ayo πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα για τον Αχιλλέα Καϊμακλίου για να απαντήσει με τρίποντο του Ανδρουλιδάκη η ΕΘΑ. Ακολούθησε σερί εννέα πόντων για την ομάδα του Καϊμακλίου και στο 4' με τη βολή του Bayless ήταν μπροστά με οκτώ (3-11). Οι γηπεδούχοι επανήλθαν άμεσα και στο 6' με το λέι απ του Λινοξυλάκη πήραν προβάδισμα (14-13). Ακολούθησε εναλλαγή στο σκορ, με τους φιλοξενουμένους να τελειώνουν το πρώτο δεκάλεπτο με καλάθια των Ayo και Forrest (19-21).

Η ΕΘΑ μπήκε στο δεύτερο δεκάλεπτο με σερί έξι πόντων και στο 12' με το καλάθι του Seales προηγείτο με 25-21. Στο 17' με το λέι απ του Saintilus η ομάδα της Έγκωμης απέκτησε διψήφιο αριθμό διαφοράς (40-30), ενώ στο 19' έφθασε τους 15 πόντους (47-32) μετά το τρίποντο του Παπαδόπουλου. Μισό λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου ήρθαν οι τελευταίοι πόντοι της περιόδου από τον Ayo (47-34).

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Έγκωμης διατήρησε τη διαφορά ασφαλείας της, αυξάνοντας κατά τρεις πόντους τη διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο (73-57) και παίρνοντας εν τέλει το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 93-78.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΆ: 19-21, 47-34, 73-57, 93-78

EΘΑ (Μιχάλης Αρβανίτης)

Mielke 14 (4), Saintilus 20 (3), Mάνναρης 6 (2), Ανδρουλιδάκης 3 (1), Seales 20, Brown 11, Παπαδόπουλος 9 (3), Λινοξυλάκης 8, Νεοφύτου 2

Αχιλλέας Καϊμακλίου (Ευρυπίδης Ανδρέου)

Forrest 19, Everett 20, Bayless 17 (4), Κωνσταντίνου 8 (2), Ayo 12, Μιλίνκοβιτς, Παπαδάτος , Καραμπατάκης, Κωνσταντίνου, Thomas, Γεωργιάδης 2