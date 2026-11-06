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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Πάει στη διακοπή κάνοντας... κουμάντο η ΑΕΚ και το ερυθρόλευκο προσπέρασμα

ΓΗΠΕΔΟ

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Τα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν στη βαθμολογία με το πέρας δύο παιχνιδιών στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής.

Δεν είχε εύκολο βράδι η ΑΕΚ αλλά εν τέλει έκανε το... καθήκον της απέναντι στην Καρμιώτισσα και με τεσσάρα επέστρεψε σε νικηφόρο πορεία.

Έτσι πάει στη διακοπή, κάνοντας... κουμάντο και ελπίζει οι ανταγωνιστές της να έχουν απώλειες στις δικές τους δοκιμασίες.

Φυσικά από το πρώτο... πιάτο ξεχώρισε ο τρόπος με τον οποίο η Νέα Σαλαμίνα πανηγύρισε τη 2η της νίκη στο πρωτάθλημα. Έκανε απίστευτη ανατροπή και το 0-2 το μετάτρεψε σε 3-2. Έτσι από την 13η θέση, είναι στην 9η θέση, κάνοντας... προσπέρασμα.

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου{

Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια Αρ. 3-2

(69΄ Γκονζάλες, 81΄ Φιλιώτης, 90΄ Γκράντσιρ / 10΄ Ελ Μπουτσαταουί, 31΄ Πέτροβιτς)

ΑΕΚ - Καρμιώτισσα 4-1

(42΄ Μπάγιτς, 44΄ Λαγιούνι, 86΄ Σαμπορίτ, 90+2΄ Τρίκα / 54΄ Γκαρθία)

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου

16:00 ΑΕΛ - Krasava E.N.Y.

19:00 Ολυμπιακός - Απόλλων

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου

16:00 Ανόρθωση - Ομόνοια

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια 29Μ

19:00 ΑΠΟΕΛ - Άρης

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026

16:00 Ομόνοια Αραδίππου - Πάφος FC

17:00 Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ

19:00 Άρης - Νέα Σαλαμίνα

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου

15:00 Ολυμπιακός - ΑΕΚ

17:00 Καρμιώτισσα - ΑΕΛ

19:00 Απόλλων - Ομόνοια 29ης Μαΐου

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου

Krasava E.N.Y. - Ανόρθωση

 

 

 

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