EUROLEAGUE: Εξαπλή συγκατοίκηση στη 2η θέση με τον Παναθηναϊκό να... κάθεται στην κορυφή
ΓΗΠΕΔΟ
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Συνωστισμός σε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή...
Η 10η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με μία νίκη και μία ήττα για τις Ελληνικές ομάδες.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Ρεάλ και με ρεκόρ 8-2, οδηγεί την κούρσα ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ερυθρό Αστέρα.
Οι Σέρβοι έφτασαν λοιπόν σε ρεκόρ 7-3, όσο και οι ερυθρόλευκοι. Μαζί τους όμως είναι άλλες τέσσερις ομάδες.
Την επόμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ντουμπάι.
H BAΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παναθηναϊκός 8-2
Ερυθρός Αστέρας 7-3
Βαλένθια 7-3
Φενέρμπαχτσε 7-3
Ολυμπιακός 7-3
Ντουμπάι 7-3
Μπαρτσελόνα 7-3
Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
Ζάλγκιρις 6-4
Παρτίζαν 5-5
Αναντολού Εφές 4-6
Μπεσίκτας 4-6
Παρί 4-6
Βίρτους Μπολόνια 4-6
Βιλερμπάν 4-6
Μπάγερν Μονάχου 3-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
Αρμάνι Μιλάνο 1-9
Μπασκόνια 1-9
ΣΥΝΕΧΕΙΑ - 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη (11/11)
21:45 Παρί - Φενέρμπαχτσε
21:45 Παρτίζαν - Μπασκόνια
Πέμπτη (12/11)
21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC
21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις
20:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή (13/11)
19:30 Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια
21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα
21:30 Βιλερμπάν - Μπεσίκτας