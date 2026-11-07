EUROLEAGUE: Εξαπλή συγκατοίκηση στη 2η θέση με τον Παναθηναϊκό να... κάθεται στην κορυφή

Η 10η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με μία νίκη και μία ήττα για τις Ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Ρεάλ και με ρεκόρ 8-2, οδηγεί την κούρσα ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Σέρβοι έφτασαν λοιπόν σε ρεκόρ 7-3, όσο και οι ερυθρόλευκοι. Μαζί τους όμως είναι άλλες τέσσερις ομάδες.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ντουμπάι.

H BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 8-2

Ερυθρός Αστέρας 7-3

Βαλένθια 7-3

Φενέρμπαχτσε 7-3

Ολυμπιακός 7-3

Ντουμπάι 7-3

Μπαρτσελόνα 7-3

Ρεάλ Μαδρίτης 6-4

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4

Ζάλγκιρις 6-4

Παρτίζαν 5-5

Αναντολού Εφές 4-6

Μπεσίκτας 4-6

Παρί 4-6

Βίρτους Μπολόνια 4-6

Βιλερμπάν 4-6

Μπάγερν Μονάχου 3-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

Αρμάνι Μιλάνο 1-9

Μπασκόνια 1-9

ΣΥΝΕΧΕΙΑ - 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη (11/11)

21:45 Παρί - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν - Μπασκόνια

Πέμπτη (12/11)

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)

19:30 Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30 Βιλερμπάν - Μπεσίκτας