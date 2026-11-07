ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

EUROLEAGUE: Εξαπλή συγκατοίκηση στη 2η θέση με τον Παναθηναϊκό να... κάθεται στην κορυφή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Συνωστισμός σε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή...

Η 10η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με μία νίκη και μία ήττα για τις Ελληνικές ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Ρεάλ και με ρεκόρ 8-2, οδηγεί την κούρσα ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε εντός έδρας από τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι Σέρβοι έφτασαν λοιπόν σε ρεκόρ 7-3, όσο και οι ερυθρόλευκοι. Μαζί τους όμως είναι άλλες τέσσερις ομάδες.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Ντουμπάι. 

H BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

Παναθηναϊκός 8-2

Ερυθρός Αστέρας 7-3

Βαλένθια 7-3

Φενέρμπαχτσε 7-3

Ολυμπιακός 7-3

Ντουμπάι 7-3

Μπαρτσελόνα 7-3

Ρεάλ Μαδρίτης 6-4

Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4

Ζάλγκιρις 6-4

Παρτίζαν 5-5

Αναντολού Εφές 4-6

Μπεσίκτας 4-6

Παρί 4-6

Βίρτους Μπολόνια 4-6

Βιλερμπάν 4-6

Μπάγερν Μονάχου 3-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

Αρμάνι Μιλάνο 1-9

Μπασκόνια 1-9

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ - 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη (11/11)

21:45 Παρί - Φενέρμπαχτσε

21:45 Παρτίζαν - Μπασκόνια

Πέμπτη (12/11)

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:15 Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC

21:30 Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Ζάλγκιρις

20:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή (13/11)

19:30 Αναντολού Εφές - Βίρτους Μπολόνια

21:15 Παναθηναϊκός - Μπαρτσελόνα

21:30 Βιλερμπάν - Μπεσίκτας

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα χρώματα του ΑΠΟΕΛ το παλιό δημαρχείο της Λευκωσίας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συνέχισαν χέρι – χέρι με δύσκολες νίκες οι Ντόρτμουντ και Μπάγερν

Bundesliga

|

Category image

Μαρτίνς: «Είμαι περήφανος, έχουμε πολλές απουσίες...»

ΑΕΛ

|

Category image

Τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας για τα 100χρονα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

LIVE στις 19:00 το Ολυμπιακός - Απόλλων (οι 11άδες)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε το τρίποντο η ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες και πλησίασε στο -2 η ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πανικός στο κέντρο - Παρών ο Λιασής για την λαμπαδηδρομία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο πατέρας του Νεϊμάρ αναλαμβάνει CEO στη Σάντος

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ήχησε... δύο φορές συναγερμός στην ΑΕΛ - Εκτός με φορείο ο Μουγκέ

ΑΕΛ

|

Category image

(ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ) Στα Πορτοκαλί η Λήδρας για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός - Απόλλωνας: Οι εντεκάδες του αγώνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επιστρέφουν Ερικ Γκαρσία και Κρίστενσεν στην Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Επίσημο: Τέλος ο Οκκάς!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Eίναι άτυχη είναι όμως και επιπόλαια η Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη