Γαρπόζης: «Μας αδικεί αυτό το σκορ»

«Εδώ και μια βδόμαδα είχαμε τρία παιχνίδια δύσκολα και σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι. Σήμερα θέλαμε να κρατήσουμε την ΑΕΚ μακριά, το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό μέχρι το 41΄ αλλά μετά δεχθήκαμε δύο γκολ χωρίς κανένα λόγο. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν το καλύτερο της σεζόν μέχρι στιγμής, είμαι πολύ ευχαριστημένος αλλά όταν μειώσαμε ρισκάραμε δείξαμε αδυναμίες και φάγαμε ακόμα δύο γκολ. Μας αδικεί το σκορ και πιστεύω αξίζαμε κάτι καλύτερο. Θα κρατήσουμε την παρουσία του 2ου ημιχρόνου».

«Είναι θέμα νοοτροπίας που λυγίσαμε. Δίνουμε χρόνο σε νέα παιδιά , θέλουμε να βελτιώσουμε την νοοτροπία αλλά όταν πάιζεις με ποιοτικές ομάδες θα σε τιμωρήσουν. Εμείς έχουμε ποιότητα αλλά μένουμε στις ευκαιρίες. Πρέπει να έχουμε πιο πολύ αυτοπεποίθηση».