Τα αδέλφια Μπέλιγχαμ και η παράδοση στην Εθνική Αγγλίας

Η πρώτη κοινή παρουσία των Τζουντ και Τζομπ Μπέλιγχαμ σε αποστολή της Εθνικής Αγγλίας έφερε ξανά στο προσκήνιο μια ξεχωριστή οικογενειακή παράδοση στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, δεν θα είναι οι πρώτοι που πετυχαίνουν κάτι τέτοιο.

Ας θυμηθούμε τα τρία ζευγάρια που έχουν εκπροσωπήσει τα «Τρία Λιοντάρια», πριν από τους Μπέλιγχαμ.

Μπόμπι και Τζακ Τσάρλτον: Τα αδέλφια της παγκόσμιας πρωταθλήτριας!

Οι Μπόμπι και Τζακ Τσάρλτον έζησαν μαζί την ιστορικότερη στιγμή της Εθνικής Αγγλίας. Αμφότεροι ήταν μέλη της ομάδας που οδήγησε τη χώρα στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1966, στην κορυφαία στιγμή του αγγλικού ποδοσφαίρου. Παρά το γεγονός ότι ο Τζακ ήταν ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ο Μπόμπι ήταν εκείνος που έκανε πρώτος το ντεμπούτο του με τα «Τρία Λιοντάρια». Μάλιστα, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν τη φανέλα της εθνικής ομάδας, καταγράφοντας συνολικά 106 συμμετοχές.

Από την άλλη πλευρά, ο Τζακ χρειάστηκε να περιμένει μέχρι λίγες ημέρες πριν από τα 30ά γενέθλιά του για να κληθεί για πρώτη φορά στην εθνική Αγγλίας. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να γίνει βασικό στέλεχος της ομάδας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 1966, ολοκληρώνοντας τη διεθνή καριέρα του με 35 συμμετοχές.

Γκάρι και Φιλ Νέβιλ: Μαζί από το 1996 έως το 2007

Έπρεπε να περάσουν 26 χρόνια από την κοινή παρουσία των Τσάρλτον στην εθνική Αγγλίας για να εμφανιστεί ξανά ένα ζευγάρι αδελφών στα «Τρία Λιοντάρια». Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστές ήταν οι Γκάρι και Φιλ Νέβιλ, οι οποίοι συνδέθηκαν και με τη σπουδαία ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Τα δύο αδέλφια πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση με την εθνική ομάδα το 1996, σε αναμέτρηση απέναντι στην Κίνα. Ο Γκάρι, που αγωνιζόταν κυρίως ως δεξιός μπακ, και ο Φιλ, ο οποίος μπορούσε να καλύψει περισσότερες από μία θέσεις στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή, αποτέλεσαν για χρόνια επιλογές των ομοσπονδιακών προπονητών.

Η κοινή τους πορεία στην εθνική Αγγλίας διήρκεσε μέχρι το 2007, όταν και αγωνίστηκαν για τελευταία φορά μαζί. Συνολικά, 19 χρόνια μετά την πρώτη τους συνύπαρξη, έκλεισε ένας ξεχωριστός κύκλος για τα δύο αδέλφια, που είχαν συνδέσει το όνομά τους τόσο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσο και με την εθνική ομάδα.

Ναθάνιελ και Τρέβο Τσαλόμπα: Δύο αδέλφια, διαφορετικές διαδρομές

Πιο πρόσφατο παράδειγμα αδελφών που έχουν φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας αποτελούν οι Ναθάνιελ και Τρέβο Τσαλόμπα. Σε αντίθεση, όμως, με τους Τσάρλτον και τους Νέβιλ, τα δύο αδέλφια δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αγωνιστούν ταυτόχρονα με τα «Τρία Λιοντάρια». Ο Ναθάνιελ, ο μεγαλύτερος από τους δύο, πραγματοποίησε τη μοναδική συμμετοχή του με την εθνική ανδρών τον Νοέμβριο του 2018. Συγκεκριμένα, πέρασε ως αλλαγή στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης με την Ισπανία, σε ένα εντυπωσιακό εκτός έδρας 3-2 για την Αγγλία, στο πλαίσιο του Nations League.

Ο μικρότερος αδελφός του, Τρέβο, χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τον Ιούνιο του 2025 για να κάνει το δικό του ντεμπούτο. Η πρώτη του συμμετοχή ήρθε στην αναμέτρηση απέναντι στη Σενεγάλη, ενώ μέχρι σήμερα έχει καταγράψει τρεις διεθνείς εμφανίσεις. Παράλληλα, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Αγγλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Έτσι, οι Τσαλόμπα προστέθηκαν στη λίστα των αδελφών που έχουν εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα, χωρίς ωστόσο να έχουν μοιραστεί τον αγωνιστικό χώρο.

Τζουντ και Τζομπ Μπέλιγχαμ: Η νέα γενιά των …brothers της Αγγλίας!

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στους Τζουντ και Τζομπ Μπέλιγχαμ. Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, με σημαντική παρουσία στην εθνική Αγγλίας, ενώ ο μικρότερος αδελφός του ακολουθεί τη δική του διαδρομή στο υψηλότερο επίπεδο με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Η πρώτη κοινή τους παρουσία σε αποστολή της εθνικής ομάδας αποτελεί ένα ξεχωριστό οικογενειακό ορόσημο. Εφόσον, μάλιστα, καταφέρουν να αγωνιστούν μαζί, θα γίνουν το τέταρτο ζευγάρι αδελφών της συγκεκριμένης γενιάς της αγγλικής ποδοσφαιρικής ιστορίας που θα μοιραστεί αυτή την εμπειρία.

ΠΗΓΗ: novasports.gr