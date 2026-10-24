Πλούσιο το μενού με επιλογές για όλα τα γούστα σήμερα Σάββατο (24/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Omega
00:00 Formula 1 - Προκριματικά
Cytavision 1
17:00 Ολυμπιακός - Krasava Ε.Ν.Υ
Cytavision 3
14:30 Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι
17:00 Άρσεναλ - Έβερτον
19:30 Τσέλσι - Τότεναμ
Cytavision 4
14:00 Kόμο - Σασουόλο
19:00 Νάπολι - Ρόμα
21:45 Λάτσιο - Πάρμα
Cytavision 5
13:00 Τένις: ATP 250 – Almaty
20:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός
22:30 Βιθέντε - Πόρτο
Cytavision 6
07:00 Moto GP - Sprint
17:00 Τένις: ATP 250 – Brussels
Cytavision 7
13:00 Τένις: ATP 250 – Lyon
22:00 Μπέτις - Φέγενορντ
Cytavision 8
15:00 Βαγιεκάνο - Έλτσε
17:00 Κόβεντρι - Φούλαμ
19:30 Βαλένθια - Βιγιαρεάλ
22:00 Ατλέτικο - Λακορούνια
Cablenet Sports 1
18:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αρ.
Cablenet Sports 2
15:00 Moνπελιέ - Ρεντ Σταρ
18:15 Τουλούζ - Τρουά
21:45 Λανς - Παρί FC
Cablenet Sports 3
22:00 Mπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Σαραγόσα
Novasports Prime
19:30 Αστέρας Τρ. - Λεβαδειακός
Novasports 2
16:30 Λειψία - Έλβεσμπεργκ
21:30 Νυρεμβέργη - Καϊζεσλάουτερν
Novasports 3
19:30 Ντόρτμουντ - Άιντραχτ
Novasports 4
16:30 Μάιντς - Βέρντερ
Novasports 5
16:30 Άουγκσμπουργκ - Ουνιόν Βερ.
Novasports 6
10:00 Τένις: WTA 500 - Ningbo
16:30 Πάντεμπορντ - Αμβούργο