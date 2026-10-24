Cyprus League By Stoiximan - 7η στροφή: Αρχή με αμφίρροπες αναμετρήσεις στα χαμηλά
ΓΗΠΕΔΟ
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Ανοίγει η αυλαία της 7ης αγωνιστικής με δύο αναμετρήσεις το απόγευμα του Σαββάτου
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7η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου
18:00 Ολυμπιακός - Krasava E.N.Y.
19:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αρ.
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου
17:00 Καρμιώτισσα - Απόλλων
18:00 ΑΠΟΕΛ - Ομόνοια 29Μ
19:00 ΑΕΛ - Άρης
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου
18:00 Νέα Σαλαμίνα - Πάφος FC
19:00 ΑΕΚ - Ομόνοια
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΕΛ 5-0-1 10-8 15
2. ΑΕΚ 4-1-1 11-5 13
3. Ομόνοια 3-3-0 13-4 12
4. Απόλλων 3-3-0 14-8 12
5. Πάφος FC 3-2-1 7-3 11
6. Άρης 2-3-1 7-8 9
7. ΑΠΟΕΛ 2-2-2 12-8 8
8. Ομόνοια 29M 2-2-2 11-9 8
9. Ομόνοια Αρ. 1-3-2 4-6 6
10. Ολυμπιακός 0-5-1 10-11 5
11. Σαλαμίνα 1-1-4 11-15 4
12. Ε.Ν. Ύψωνα 1-0-5 5-14 3
13. Ανόρθωση 1-0-5 4-13 3
14. Καρμιώτισσα 0-3-3 4-11 3
ΣΥΝΕΧΕΙΑ (8η Αγων.): Καρμιώτισσα-Ολυμπιακός (30/10, 19:00), Krasava E.N.Y.-ΑΕΚ (31/10, 16:00), Απόλλων-Πάφος FC (31/10, 17:00), Ομόνοια-ΑΕΛ (31/10, 19:00), Άρης-Ανόρθωση (01/11, 16:00), Ομόνοια 29Μ-Νέα Σαλαμίνα (01/11, 17:00), Ομόνοια Αρ.-ΑΠΟΕΛ (01/11, 19:00)