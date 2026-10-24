Χωρίς πολυτέλεια στη νέα εποχή

Έχοντας μόλις μία νίκη σε έξι αγώνες, η Ανόρθωση δεν έχει καμία… πολυτέλεια. Η νίκη απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου απόψε (19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» είναι μονόδρομος. Ήδη η… θηλιά είναι στον λαιμό και κανείς στο κυανόλευκο στρατόπεδο δεν θέλει να σφίξει κι άλλο.

Με νέο προπονητή στον πάγκο, τον Ισραηλινό Μπάρακ Ιντζχάκι, oι παίκτες καλούνται να βγάλουν εγωισμό και να αποδείξουν πως μπορούν για πολύ περισσότερα. Γιατί έχουν και αυτοί τις ευθύνες τους για τη μέχρι τώρα πορεία, με την εικόνα τους να μην ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του ρόστερ.

Ο αντίπαλος δείχνει «σκληρός» και θα απαιτηθεί εξυπνάδα για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ειδικά στην επίθεση, εκεί που με τον Ελ Μαέστρο στον πάγκο παρουσίασε μεγάλη αδυναμία. Άλλωστε το δείχνουν τα μόλις τέσσερα γκολ, με τα δύο να έρχονται από το σημείο του πέναλτι.

Εκτός επιλογών είναι οι Μπέργκστρομ και Φαν Νιφ, ενώ πιο έτοιμος είναι ο Σετίν.