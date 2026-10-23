Β' κατηγορία: Κέρδισε, έπιασε κορυφή και... περιμένει ο Εθνικός

Με την αναμέτρηση στη Δερύνεια μεταξύ της Αναγέννησης με τον Εθνικό Άχνας άνοιξε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας.

Η ομάδα της Άχνας επικράτησε εύκολα σε 3-1 και σκαρφάλωσε στην κορυφή με 12 βαθμούς, ελπίζωντας σε... στραβοπάτημα της Δόξας και της Ένωσης. Από την άλλη, η ομάδα της Δερύνειας έμεινε στους 3.

Όσον αφορά στο παιχνίδι, ο Εθνικός προηγήθηκε με 2-0, λίγο πριν το ημίχρονο οι γηπεδούχοι μείωσαν, ωστόσο στο δεύτερο 45λεπτο οι φιλοξενούμενοι έβαλαν... τέλος στις όποιες ελπίδες καθώς σκόραραν και τρίτο γκολ.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο24 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 ως ακολούθως:

ΑΕΠ Πολεμιδιών – Ακρίτας Χλώρακας

ΜΕΑΠ – ΠΑΕΕΚ

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Ερμής Αραδίππου

Χαλκάνορας – Σπάρτακος Κιτίου

Αγία Νάπα – Διγενής Μόρφου

ΑΣΙΛ – Δόξα Κατωκοπιάς

Ηρακλής Γερολάκκου – ΕΝ Παραλιμνίου

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ



