Δύο τα... ρόδια που θέλει να σπάσει

Ο Ολυμπιακός, μαζί με την Καρμιώτισσα, είναι οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν ακόμα καταφέρει να πάρουν τρίποντο στο πρωτάθλημα.

Οι μαυροπράσινοι, έχουν πραγματοποιήσει η αλήθεια είναι κάποια πολύ καλά παιχνίδια και ενδεχομένως να άξιζαν περισσότερους πόντους από τους 5 που έχουν ήδη μαζέψει.

Η ομάδα του Γιώργου Κωστή, φιλοξενεί σήμερα Σάββατο (24/10) στις 18:00 την Krasava ENY και έχει άλλη μία ευκαιρία να κερδίσει το πρώτο της παιχνίδι. Να σπάσει επιτέλους το ρόδι στο πρωτάθλημα.

Εάν συμβεί αυτό, ο Ολυμπιακός θα πετύχει την πρώτη του νίκη απέναντι στην ΕΝΥ μετά από 4 σερί παιχνίδια με απολογισμό δύο ήττες και δύο ισοπαλίες.

Η τελευταία νίκη του Τακτακαλά με αντίπαλο την ομάδα της Λεμεσού ήταν την σεζόν 2024-2025 στο πρωτάθλημα της β΄κατηγορίας όταν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της β΄φάσης, επικράτησε εκτός έδρας με 2-1.

α.ψ