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ΑΕΚ-Παναιτωλικός: Η Ένωση επιστρέφει στα εγχώρια με στόχο την επιστροφή στις νίκες

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην Allwyn Arena (20:00) για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά από τις 2 ευρωπαϊκές της ήττες.

Επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις της με στόχο να επιστρέψει και στις νίκες η ΑΕΚ!

Η Ένωση φιλοξενεί απόψε (20:00) τον Παναιτωλικό για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League, δίνοντας παιχνίδι πρωταθλήματος μετά από 14 μέρες και από εκείνη την άνετη εντός έδρας νίκη της με 3-0 επί του ΟΦΗ!

Ακολούθησε το ταξίδι της στην Αγγλία όπου αφοσιώθηκε πλήρως στις δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις της για τη 2η και την 3η αγωνιστική του Champions League, αφού έκανε χρήση του δικαιώματός της για αναβολή του αγώνα της με τον Ατρόμητο.

Αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια στο Μάντσεστερ, η ομάδα του Νίκολιτς γνώρισε δύο ήττες από Σαχτάρ και Σίτι, διεκδικώντας στα ίσα τη νίκη κόντρα στους Ουκρανούς, σε ματς στο οποίο προηγήθηκε και τελικά έχασε σε 3-1 δεχόμενη δύο γκολ από το 80’ και έπειτα, ενώ κόντρα στην πανίσχυρη ομάδα του Μαρέσκα την περασμένη Τρίτη, γνώρισε τη βαριά ήττα με 5-1.

Πλέον, έχει ξαναστρέψει την προσοχή της στις εγχώριες υποχρεώσεις της φιλοξενώντας έναν αντίπαλο που πάντα τη δυσκολεύει (οι 5 από τις 6 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις του κρίθηκαν στο γκολ, μόνο στην πιο πρόσφατη πριν από περίπου έναν χρόνο, η ΑΕΚ θριάμβευσε με 5-0 στο Αγρίνιο). Στο -4 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, αλλά έχοντας δώσει και ένα παιχνίδι λιγότερο, η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο, με δεδομένο ότι ακολουθούν 3 πάρα πολύ απαιτητικά και δύσκολα παιχνίδια, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο, με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα και με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League!

Πολύ σημαντική για απόψε η απουσία του Μάγερ, ο οποίος συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Ο Μπρινιόλι λογικά θα ξεκινήσει ξανά κάτω από τα δοκάρια, με τον Στρακόσα να μην βρίσκεται ακόμα στο 100% του.

Από την άλλη, ο Παναιτωλικός, ο οποίος απόψε θα έχει (σε ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι!) και τον κόσμο του στο πλευρό του, βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας και ταξίδεψε στην Αθήνα με στόχο να κάνει την έκπληξη, παίρνοντας αποτέλεσμα και βάζοντας τέλος σε αρνητικό σερί τεσσάρων διαδοχικών ηττών. Οι Αγρινιώτες ξεκίνησαν εντυπωσιακά με 3Χ3 και νίκες κόντρα σε Asteras ΑKTOR, Καλαμάτα και Λεβαδειακό, όμως στη συνέχεια δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε βαθμό από το δύσκολο πρόγραμμα που είχαν, με πολύ δύσκολα παιχνίδια κόντρα σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Κηφισιά και Ολυμπιακό, στα οποία βρήκαν δίχτυα μόλις μία φορά. Για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου, ακολουθούν επίσης δύσκολες δοκιμασίες κόντρα σε ΟΦΗ στο Αγρίνιο και με Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Κουτσερένκο, Θυμιάνης, Μαυρίας, Γκράναθ, Σμυρλής και ο μακροχρόνια απών Σατσιάς.

Πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Νίκολιτς): Μπρινιόλι - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Βιτάλις, Κοϊτά, Ζούμπκοφ - Γιόβιτς, Βάργκα.

Παναιτωλικός (Αναστασίου): Ξενόπουλος - Προδρομίτης, Νακάμπα, Στάγιτς, Μανρίκε - Εράκοβιτς, Εστεμπάν - Οπόκου, Μπάσι, Τζενεπό - Μπαντζι.

Διαιτητής: Βασίλειος Φίτσας

Βοηθοί: Χρήστος Ψύλλος, Γεώργιος Στεφανής

4ος: Άγγελος Ευαγγέλου

VAR: Κωνσταντίνος Κατοίκος

AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

Super League

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