Νέα 36άρα του Γιάννη, αλλά η άμυνα «πληγώνει» το Μαϊάμι στο ξεκίνημα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στην πρεμιέρα, όμως οι Χιτ δεν κατάφεραν να αλλάξουν την εικόνα τους στο ξεκίνημα της σεζόν. Οι Πίστονς πέρασαν με 128-111, με το Μαϊάμι να πέφτει στο 0-2 και να παρουσιάζει ξανά σοβαρά προβλήματα στην άμυνα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν και πάλι ο κορυφαίος των Χιτ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 36 πόντους, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 33 λεπτά συμμετοχής. Είχε 15/26 σουτ εντός παιδιάς, 1/3 τρίποντα και 5/8 βολές, ενώ από τα 12 ριμπάουντ του τα έξι ήταν επιθετικά. Υπέπεσε, επίσης, σε τρία λάθη. Ο Ντέιβιον Μίτσελ πρόσθεσε 18 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ 11 από τον πάγκο, όμως η υπόλοιπη βασική πεντάδα δεν κατάφερε να προσφέρει ανάλογη βοήθεια. Ο Μπαμ Αντεμπάγιο περιορίστηκε στους τέσσερις πόντους, ενώ ο Κλέι Τόμπσον είχε έξι με 2/11 σουτ.

Το Ντιτρόιτ μπήκε στο παιχνίδι με εντυπωσιακό 17-2 και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα. Ο Τζον Κόλινς σημείωσε 23 πόντους, ο Πολ Ριντ πρόσθεσε 19 από τον πάγκο και ο πρώην παίκτης των Χιτ Ντάνκαν Ρόμπινσον είχε 17, με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να ολοκληρώνει το ματς με 16.

Το μεγαλύτερο καμπανάκι για το Μαϊάμι αφορά την άμυνά του. Οι Χιτ έχουν δεχθεί 259 πόντους στα δύο πρώτα παιχνίδια, τη χειρότερη σχετική επίδοση στην ιστορία του συλλόγου σε ξεκίνημα σεζόν, ενώ έχουν συνολική διαφορά -42. Είναι μόλις η όγδοη φορά στα 39 χρόνια της ομάδας που αρχίζει μία σεζόν με 0-2, παρά το γεγονός ότι ο Αντετοκούνμπο έχει ήδη δύο διαδοχικές μεγάλες εμφανίσεις.

sport-fm.gr