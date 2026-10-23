Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παρασκευής (23/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
To σημερινό (23/10) τηλεοπτικό πρόγραμμα
Cytavision 2
19:00 Αναγέννηση Δ. – Εθνικός
Cytavision 3
22:00 Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φ.
Cytavision 4
21:45 Τορίνο - Μόντσα
Cytavision 5
09:30 ATP 250 – Almaty
11:30 ATP 250 – Almaty
13:30 ATP 250 – Almaty
17:30 ATP 250 – Almaty
Cytavision 6
15:00 Τένις: ATP 250 – Brussels
17:00 Τένις: ATP 250 – Brussels
19:30 Τένις: ATP 250 – Brussels
21:30 Τένις: ATP 250 – Brussels
Cytavision 8
19:30 Μπάσκετ: ΑΠΟΕΛ – Αχιλλέας
22:00 Αλαβές – Μάλαγα
Cablenet Sports 2
21:45 Μπρεστ – Νις
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε
Novasports 2
19:30 Μπόχουμ – Βόλφσμπουργκ
Novasports 3
21:30 Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ
Novasports 4
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Βαλένθια
Novasports 6
08:00 Τένις: WTA 500 - Ningbo
Novasports Start
05:30 Τένις: WTA 250 - Japan
20:00 Ζάλγκιρις Κ. - Βιλερμπάν