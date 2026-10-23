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Oι τηλεοπτικές μεταδόσεις της Παρασκευής (23/10)

ΓΗΠΕΔΟ

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To σημερινό (23/10) τηλεοπτικό πρόγραμμα

Cytavision 2

19:00 Αναγέννηση Δ. – Εθνικός

 Cytavision 3

22:00 Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φ.

 Cytavision 4

21:45 Τορίνο - Μόντσα

 Cytavision 5

09:30 ATP 250 – Almaty 

11:30 ATP 250 – Almaty

13:30 ATP 250 – Almaty

17:30 ATP 250 – Almaty 

 Cytavision 6

15:00 Τένις: ATP 250 – Brussels

17:00 Τένις: ATP 250 – Brussels

19:30 Τένις: ATP 250 – Brussels

21:30 Τένις: ATP 250 – Brussels

 Cytavision 8

19:30 Μπάσκετ: ΑΠΟΕΛ – Αχιλλέας

22:00 Αλαβές – Μάλαγα

 Cablenet Sports 2

21:45 Μπρεστ – Νις

 Novasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε

 Novasports 2

19:30 Μπόχουμ – Βόλφσμπουργκ

 Novasports 3

21:30 Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ

 Novasports 4

21:45 Μπάσκετ: Παρί - Βαλένθια

 Novasports 6

08:00 Τένις: WTA 500 - Ningbo 

 Novasports Start

05:30 Τένις: WTA 250 - Japan

20:00 Ζάλγκιρις Κ. - Βιλερμπάν

Κατηγορίες

TV

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