Η τηλεοπτική ατζέντα της Πέμπτης (22/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ
22:00 Ομόνοια - Μπενφίκα
Cytavision 2
18:00 Φούτσαλ: Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 3
19:45 Πάφος FC - Ρίγα
22:00 Ολυμπιακός Π. - Σπάρτα Π.
Cytavision 4
17:30 Καϊράτ - Παναθηναϊκός
19:45 ΟΦΗ - Λεβερκούζεν
22:00 Μπόρνμουθ - Μίλαν
Cytavision 5
09:30 Τένις: ATP 250 - Almaty
19:30 Μπάσκετ: ΑΕΛ - Τσάρναϊ
Cytavision 6
13:30 Τένις: ATP 250 - Brussels
19:45 Γιουβέντους - Ρεν
22:00 Μπεσίκτας - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 7
19:45 Λεχ Πόζναν - Σάντερλαντ
22:00 Σέλτικ - Θέλτα
Cytavision 8
19:45 Γιάμπλονετς - Μπράιτον
22:00 Μονακό - Φράιμπουργκ
Novasports 2
21:00 Μπάσκετ: Μπάγερν - Ντουμπάι
Novasports 3
21:45 Mπάσκετ: Παρτιζάν - Ερυθρός Αστέρας
Novasports 4
21:05 Μπάσκετ: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ρεάλ
Novasports 5
20:30 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Μπεσίκτας
Novasports 6
14:00 Τένις: WTA 500 - Ningbo
Novasports Prime
21:15 Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Μπασκόνια
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Aρμάνι - Μπαρτσελόνα