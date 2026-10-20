Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Τρίτης (20/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΡΙΚ HD
19:00 Βόλεϊ: Ολυμπιάδα Ν. - ΑΕΛ
Cytavision 1
22:00 Μπάσκετ: Πίστονς - Σέλτικς
Cytavision 2
22:00 Ρόμα - Σλόβαν Μπρατ.
Cytavision 3
19:45 Σαμπάχ - Ντόρτμουντ
22:00 Μαν. Σίτι - ΑΕΚ Αθηνών
Cytavision 4
17:00 Youth League: Μαν. Σίτι - ΑΕΚ Αθηνών
19:45 Φενέρμπαχτσε - Σλάβια Πράγας
22:00 Παρί ΣΖ - Μπαρτσελόνα
Cytavision 5
09:30 Τένις: ATP 250 – Almaty
22:00 Λίβερπουλ - Βιγιαρεάλ
Cytavision 6
12:30 Τένις: ATP 250 – Brussels
22:00 Στουτγκάρδη - Ατλέτικο
Cytavision 7
22:00 Νάπολι - Μπόντο Γκλιμτ
Cytavision 8
15:00 Youth League: Παρί ΣΖ - Μπαρτσελόνα
19:00 Βόλεϊ: Παφιακός - Μλάντοστ
Novasports Prime
21:00 Μπάσκετ: Ροστόκ - Άρης
Novasports 4
21:30 Μπάσκετ: Μανρέσα - Ρόμα
Novasports 5
21:00 Μπάσκετ: Μπούντοσνοστ - Νεπτούνας
Novasports Start
19:00 Μπάσκετ: Μπαλκάν - Λιετκαμπέλις