Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας (21/10/26)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
17:00 ΑΕΚ - Ακρίτας
Cytavision 2
18:00 Νέα Σαλαμίνα - ΑΠΕΑ Ακρ.
Cytavision 3
19:45 Κόμο - Μάντσεστερ Γ.
22:00 Μπάγερν - Άρσεναλ
Cytavision 4
17:00 Youth League: Ίντερ - Σαχτάρ
19:45 Λιλ - Γαλατάσαραϊ
22:00 Ρεάλ - Λειψία
Cytavision 5
09:30 Τένις: ATP 250 – Almaty
22:00 Ίντερ - Σαχτάρ
Cytavision 6
12:30 Τένις: ATP 250 – Brussels
19:00 Μπάσκετ: Κεραυνός - Σετσίν
22:00 Άστον Βίλα - Βίκινγκ
Cytavision 7
15:00 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:00 Μπέτις - Φέγενορντ
Cytavision 8
15:00 Youth League: Λιλ - Γαλατάσαράϊ
19:00 Μπάσκετ: ΑΕΛ - Φίλινγκεν Λάιονς
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21:00 Μπάσκετ: ΠΑΟΚ - Ραντιοφάρμ
Novasports 3
19:00 Μπάσκετ: Τσεντεβίτα - Λε Μανς
Novasports 4
19:00 Μπάσκετ: Χάποελ - Βιρ. Μπολόνια
Novasports 5
21:00 Μπάσκετ: Νάπολι - Τόφας
Novasports 6
14:00 Τένις: WTA 500 - Ningbo
20:30 Μπάσκετ: Μπόσνα - Μπακσασεχίρ
Novasports Start
20:30 Μπάσκετ: Αθηναϊκός - Σαραγόσα