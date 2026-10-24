Θλάση ο Λουίς Ντίας στη Μπάγερν

Πλήγμα για την Μπάγερν Μονάχου… Όπως ενημέρωσε η γερμανική ομάδα ο Λουίς Ντίας τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Champions League με την Άρσεναλ και αποχώρησε στο 22ο λεπτό καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Η γερμανική ομάδα έκανε γνωστό ότι υπέστη μία θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού κάτι που διαπιστώθηκε μετά από εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη.

Η Μπάγερν στην ανακοίνωσή της δεν διευκρινίζει το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απουσιάζει ο παίκτης από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Για τις επόμενες ημέρες θα κάνει θεραπείες και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να δοθεί το ΟΚ από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας για να μπει και πάλι σε προπονήσεις.

sport-fm.gr