Νίκη για τον ΑΠΟΕΛ στην αυλαία της 3ης αγωνιστικής

Στη δεύτερη φετινή του νίκη, σε σύνολο τριών αναμετρήσεων έφθασε απόψε ο ΑΠΟΕΛ μετά την αναμέτρηση απέναντι στον Αχιλλέα, για την 3η αγωνιστική στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος ECOMMBX Basket League. Οι Γαλαζοκίτρινοι κέρδισαν τον Αχιλλέα με 84-62.

Στο ημίχρονο οι νικητές είχαν προηγηθεί με 47-32 και ενώ για τον Αχιλλέα, ήταν η 3η του ήττα μετά από ισάριθμες αναμετρήσεις. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Sherman (17 πόντοι – 21 βαθμοί).

Δυναμικό μπάσιμο για τον ΑΠΟΕΛ, που αρχικά προηγήθηκε με 10-2. Στη συνέχεια ο Αχιλλέας μείωσε σε 10-6, αλλά οι γηπεδούχοι συνέχισαν να κρατάνε ένα σταθερό προβάδισμα και όλα αυτά κάτω από έναν αργό ρυθμό. Με τη λήξη της 1ης περιόδου ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε με 19-10.

Στη 2η περίοδο ο ρυθμός ήταν πιο γρήγορος αλλά πάντα με τον ΑΠΟΕΛ να έχει το προβάδισμα, χάριν στους πόντους που του έδιναν οι Σιμιτζής, Sherman.

Από την άλλη ο Bayless ήταν η κύρια πηγή πόντων για τον Αχιλλέα, που μείωσε σε 30-23 στο 15`, αλλά στη συνέχεια η διαφορά ανέβηκε στο +12 (42-30), πάντα για τους γηπεδούχους που προηγήθηκαν στο ημίχρονο με 47-32.

Κατά την 3η περίοδο ο ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερος και στις δυο πλευρές του γηπέδου.

Αυτή η εικόνα είχε σαν αποτέλεσμα να ανεβαίνει σταθερά η διαφορά, η οποία έφθασε στο +32 πάντα για τον ΑΠΟΕΛ, όταν στο 27`, προηγήθηκε με 66-34.

Στα τρία τελευταία λεπτά της 3ης περιόδου ο Αχιλλέας με ένα σερί 11-2, έριξε τη διαφορά στο -23 και ενώ το αποτέλεσμα στο 30`, έφθασε στο 68-45.

Σε αργό ρυθμό ξεκίνησε η 4η περίοδος, αλλά με τον ΑΠΟΕΛ να συντηρεί τη διαφορά σε ψηλά επίπεδα.

Στο 35` οι μετέπειτα νικητές προηγήθηκαν με 77-56 και τελικά έφθασαν στη νίκη με 84-62.

Δεκάλεπτα: 19-10, 47-32, 68-45, 84-62.

ΑΠΟΕΛ (Νικόλας Παπαδόπουλος): Gaffney 6, Σιμιτζής 17 (3), Sherman 17 (1), Skinner 5 (1), Funderburg 5 (1), Blackmon 11 (3), Σοφοκλέους, Μύθιλλος, Χ`Κώστας 3 (1), Αγγελή 1, Παπαμιχαήλ 16 (4), Σιάλαρος 3 (1).

Αχιλλέας (Ευριπίδης Ανδρέου): Everett 13 (1), Bayless 16, Κ. Κωνσταντίνου 4, Thomas, Ayo 16 (1), Μιλίνκοβιτς 3, Πουργούρης, Παπαδάτος 5 (1), Καραμπατάκης 3 (1), Χ. Κωνσταντίνου 2, Αγρότης, Schlachter.